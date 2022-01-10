Артём Кавинов: "Единая Россия" ставит во главу угла работу по поддержке социальной сферы Политика

Артём Кавинов Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Госдумы от Нижегородской области Артём Кавинов прокомментировал поддержку ряда социальных законопроектов Экспертным советом партии "Единая Россия".



"Накануне Экспертный совет партии одобрил сразу несколько законопроектов. Один из важнейших из них касается тех, кто участвует сейчас в спецоперации на Украине. Это десятки тысяч военнослужащих, сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии. Да, они защищают интересы страны, рискуют жизнью ради безопасности России и установления мира на Донбассе. Каждый день в СМИ появляются примеры героических поступков наших солдат и офицеров. Признание их ветеранами боевых действий позволит обеспечить им дополнительную социальную защиту и поддержку их семей – это и дополнительные ежемесячные выплаты, и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и налоговые льготы. Это будет правильно", - заявил депутат.

Артём Кавинов напомнил, что также одобрена инициатива поддержать и тех мужчин, которые в силу определенных обстоятельств находятся сейчас в отпуске по уходу за ребенком, не работают, а поэтому могут потерять свою профессиональную квалификацию.

"Это более 27 тысяч отцов. Инициированный партией законопроект даст возможность проходить им профобучение и переобучение, в дальнейшем финансово обеспечивать свою семью и быть уверенным в завтрашнем дне", - пояснил он.

Среди одобренных инициатив партии и законопроекты, расширяющие права инвалидов, а также повышающие доступность арендного жилья.

"Все эти предложения являются задачами народной программы партии, которую мы продолжаем реализовывать и параллельно оперативно актуализировать, исходя из тех изменений, которые происходят в настоящее время", - добавил Артём Кавинов.

Депутат отметил, что сейчас на территории Нижегородской области действуют около сотни различных видов социальных пособий и денежных выплат, 80% из них финансируется из областного бюджета.

"Для реализации предложенных инициатив потребуются дополнительные средства. Надеюсь, что необходимые средства в рамках текущего бюджета мы вместе Правительством найдем", - сказал он.