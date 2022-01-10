Один человек погиб при столкновении Hyundai и грузового фургона на Бору Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Один человек погиб при столкновении Hyundai и грузового фургона на Бору. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 16 марта в 15:50 на 23 км а/д Н.Новгород – Шахунья – Киров в г.о.г Бор.

38-летний водитель иномарки Hyundai не справился с управлением и совершил наезд на грузовой фургон Foton, который был припаркован на обочине.

В результате удара водитель иномарки получил смертельное ранение, водитель грузовика с разными травмами был доставлен в больницу.