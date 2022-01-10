Нижегородец похитил беркута из зоопарка "Лимпопо" Происшествия

Фото: зоопарк "Лимпопо"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Необычное происшествие случилось накануне в нижегородском зоопарке "Лимпопо": неизвестный срезал сетку на крыше вольера беркута и похитил хищную птицу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как рассказали в зоопарке, кража случилась в ночь с 15 на 16 марта. Сотрудники сообщили о происшествии в полицию, а также начали вести самостоятельные поиски преступника.

Уже вечером сотрудники службы безопасности зоопарка задержали 31-летнего похитителя и доставили его в полицию. Украденная птица находилась у мужчины дома.

Стоит отметить, что беркут - один из крупнейших представителей ястребообразных: длина его тела составляет 90 см, размах крыльев - около 2,2 м.

Птицу изъяли и вернули в зоопарк. В настоящее время беркут чувствует себя хорошо, добавили сотрудники зоопарка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Согласно российскому законодательству за совершение подобного преступления злоумышленнику грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Как уточнили в полиции, задержанный ранее не судим. О мотивах его поступка не сообщается.