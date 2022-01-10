Теплоэнерго
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
17 марта 2022 14:37  [2] Нижегородская "Школа амбассадоров" Центра компетенций набирает студентов для обучения
17 марта 2022 13:56  [72] Нижегородцев предупредили об угрозе схода снега и наледи с крыш в связи с потеплением
17 марта 2022 13:42  [84] Текстильно-песчаные сваи используют на четвертом этапе строительства М-12 в Нижегородской области
17 марта 2022 13:41  [94] Михаил Мурашко: Ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная
17 марта 2022 12:44  [157] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 17 марта
17 марта 2022 11:44  [139] Авиакомпании "Utair" и "Аэрофлот" отменяют масочный режим на своих рейсах
17 марта 2022 11:36  [123] "Теплоэнерго" заменило 5,5 км трубопроводов с начала года без ограничения подачи тепла потребителям
17 марта 2022 10:52  [185] Нижегородская больница им. Семашко провела 56 операций в новом онкоотделении с начала года
17 марта 2022 10:33  [254] Нижегородские медработники вакцинируются от COVID-19 до очередного подъема заболеваемости инфекцией
17 марта 2022 09:12  [199] Бесплатные курсы цифровой грамотности для незрячих и слабовидящих людей организуются в Нижегородской области
Общество

Текстильно-песчаные сваи используют на четвертом этапе строительства М-12 в Нижегородской области

17 марта 2022 13:42  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Текстильно-песчаные сваи используют на четвертом этапе строительства М-12 в Нижегородской области. Об этом сообщает ГК "Автодор".

Согласно информации, это делается для усиления слабых грунтов.

Примерно в 30 километрах от строящегося вантового моста через Оку (рядом с городом Муромом) в Навашинском городском округе в районе н.п. Левино, Натальино, в местах глубоких болот применяется современная технология.

Для начала работ устраивается специальная армогрунтовая площадка, которая позволит заехать спецтехнике для устройства самих текстильно-песчаных свай.

Отмечается, что сваи будут передавать нагрузку от дорожного полотна на прочное основание, залегающее под слабыми грунтами. Это позволит не производить сплошную замену основания под дорогой, которое на глубину до 12 метров состоит из торфяных грунтов.

Строители применяют две методики погружения свай. Первая методика — вибропогружения — представляет собой погружение стальной вытесняющей трубы-лидера с двухопорным клапаном при помощи высокочастотного вибратора через слабые грунты до проектной отметки с дальнейшей укладкой в трубу-лидер геооболочки и заполнением песком. Обратный подъем трубы-лидера происходит с открытым клапаном в режиме вибрации. Это позволяет уплотнить песок в свае, расширить геооболочку и передать уплотняющее горизонтальное напряжение на слабые грунты межсвайного пространства.

Вторая методика бурения представляет собой вдавливание обсадной секционной трубы в слабый грунт до проектных отметок с последующим выбуриванием из обсадной трубы излишков грунта и укладку в трубу геооболочки и заполнением песком. Обратный подъем также осуществляется в режиме вибрации.

СПРАВКА:
Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Первый этап строительства магистрали протяжённостью 80 км проходит от пересечения с трассой А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автодорогой М-7 "Волга".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги м-12 Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph