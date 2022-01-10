Текстильно-песчаные сваи используют на четвертом этапе строительства М-12 в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Текстильно-песчаные сваи используют на четвертом этапе строительства М-12 в Нижегородской области. Об этом сообщает ГК "Автодор".

Согласно информации, это делается для усиления слабых грунтов.

Примерно в 30 километрах от строящегося вантового моста через Оку (рядом с городом Муромом) в Навашинском городском округе в районе н.п. Левино, Натальино, в местах глубоких болот применяется современная технология.

Для начала работ устраивается специальная армогрунтовая площадка, которая позволит заехать спецтехнике для устройства самих текстильно-песчаных свай.



Отмечается, что сваи будут передавать нагрузку от дорожного полотна на прочное основание, залегающее под слабыми грунтами. Это позволит не производить сплошную замену основания под дорогой, которое на глубину до 12 метров состоит из торфяных грунтов.



Строители применяют две методики погружения свай. Первая методика — вибропогружения — представляет собой погружение стальной вытесняющей трубы-лидера с двухопорным клапаном при помощи высокочастотного вибратора через слабые грунты до проектной отметки с дальнейшей укладкой в трубу-лидер геооболочки и заполнением песком. Обратный подъем трубы-лидера происходит с открытым клапаном в режиме вибрации. Это позволяет уплотнить песок в свае, расширить геооболочку и передать уплотняющее горизонтальное напряжение на слабые грунты межсвайного пространства.



Вторая методика бурения представляет собой вдавливание обсадной секционной трубы в слабый грунт до проектных отметок с последующим выбуриванием из обсадной трубы излишков грунта и укладку в трубу геооболочки и заполнением песком. Обратный подъем также осуществляется в режиме вибрации.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Первый этап строительства магистрали протяжённостью 80 км проходит от пересечения с трассой А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автодорогой М-7 "Волга".