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Бизнес

ОМК окажет поддержку социальным предпринимателям Выксы

17 марта 2022 14:03  [60] Бизнес

Фото: архив ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) окажет поддержку социальным предпринимателям Выксы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, компания провела конференцию, посвященную старту в Выксе Нижегородской области программы по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело".

Данная программа реализуется выксунским заводом ОМК при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы региона, администрации Выксы и выксунского бизнес-инкубатора.

В конференции приняли участие: первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина, первый заместитель главы местного самоуправления г.о.г. Выкса Игорь Пономарев, директор АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области" Игорь Седых и руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова.

Отмечается, что в текущем году на программу "Начни свое дело" в Выксе выделено 4 млн рублей. Также были добавлены две новые номинации: "Первый старт" для новых участников и "Эффективность и развитие" для победителей программы прошлых лет, которые нацелены на рост и масштабирование своего бизнеса. Гранты на развитие социального бизнеса составляют до 200 тысяч рублей. Изменения в условия проведения программы компания внесла после проведенной в 2021 году оценки методом SROI.

Социально-экономическая эффективность по всем регионам реализации программы составила 4,0:1, в Выксе – 3,0:1, что полностью соответствует поставленным целям и задачам. Прием заявок на участие в программе продлится до 13 апреля на сайте цисс52.рф.

"Социальные предприниматели — это люди, которые помогают тем, кто больше всего нуждается в поддержке. За время реализации проекта в Выксе появилось 45 новых социальных проектов, создано 22 новых субъекта МСП и более 80 новых рабочих мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Важно, что в этом году выксунский завод ОМК увеличил финансирование грантового конкурса на 1 млн рублей и теперь призовой фонд составляет 3 млн рублей. А это значит, что жители Выксы получат больше необходимых социальных услуг, таких как дополнительное образование детей, помощь пожилым людям, реабилитационные программы", – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В ходе презентации "Инструменты и меры поддержки социального предпринимательства в 2022 году" Игорь Седых подчеркнул, что выксунские социальные предприниматели в лидерах по получению мер поддержки. Во многом этому способствует программа "Начни свое дело". Кроме того, выксунцы активно вступают в реестр социальных предприятий, что позволяет им пользоваться мерами поддержки нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Так, в этом году помимо поддержки от представителей бизнеса, они могут выиграть гранты от Министерства экономического развития, получить микрофинансирование на специальных условиях, а также информационную, консультационную и образовательную поддержку.

На установочной конференции участники обсудили существующие проблемы в социальной сфере, образовании, строительстве и ЖКХ, которые могли бы решить представители малого бизнеса. Игорь Пономарев подчеркнул: "Наша задача – сделать социальные услуги доступными и качественными. Текущие события приносят новый вызов. Нужно обратить внимание на проекты по импортозамещению. У нас много людей с инвалидностью, которых нужно вовлекать в социальное предпринимательство, давать рабочие места. Есть дети-сироты, которых нужно адаптировать. У нас более 1200 многодетных семей, которым нужна поддержка. Совместными усилиями мы создадим новые качественные проекты и сможем стимулировать развитие уже существующих".

Практические знания участникам стратегической сессии "Развитие индивидуального предпринимательства Нижегородской области" дали бизнес-эксперты. Они рассказали о том, как сделать бизнес социальным, правильно его масштабировать и развивать.

"Нижегородская модель развития социального предпринимательства – самая устойчивая и эффективная. Программа "Начни свое дело" дает огромные возможности для старта и привлечения дополнительного финансирования. Поэтому я призываю жителей региона писать полезные для общества проекты, получать знания и средства для их реализации, укреплять свой бизнес, создавать рабочие места и тем самым повышать качество жизни населения. Благодаря активным предпринимателям программа с каждым годом становится эффективнее, что напрямую влияет на развитие региона", – отметила Ольга Миронова.

Этапы программы "Начни свое дело"

  1. Образовательная программа – акселератор. В рамках акселератора предприниматели получат знания и опыт, необходимые для запуска своего социального проекта. Только выпускники акселератора смогут принять участие во втором этапе программы. Внимание: необходима регистрация на сайте цисс52.рф.
  2. Грантовый конкурс "Начни свое дело". По итогам авторы лучших социальных проектов получат грант в размере до 200 000 рублей на реализацию нового или развитие текущего социального бизнеса.
  3. Сопровождение проектов победителей (программа наставничества). Оказание экспертами и наставниками консультационно-методического сопровождения проектов победителей конкурса.

СПРАВКА:
ОМК занимается развитием социального предпринимательства с 2016 года.

Впервые программа "Начни свое дело" была реализована в г. Чусовой (Пермский край). В 2017 году начала реализовываться в Республике Башкортостан. В 2018 году – в г. Выкса (Нижегородская область).

За годы проведения программы создано более 370 рабочих мест в городах, где расположены предприятия ОМК. Реализовано 204 социально-предпринимательских проекта, в том числе людьми с инвалидностью. Бюджет программы с 2016 по 2021 год составил 45 млн рублей, привлечено дополнительных средств – 40 млн рублей.

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Теги:
заводы ОМК
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