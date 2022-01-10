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Политика

Состоялось первое заседание Общественной палаты Нижегородской области VI созыва

17 марта 2022 14:16  [62] Политика

Фото: пресс-служба палаты

Состоялось первое заседание Общественной палаты Нижегородской области VI созыва. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

Согласно информации, на заседании избрали председателя, заместителей председателя и определили структуру палаты. Также были избраны руководители профильных комиссий.

Отмечается, что состав региональной Общественной палаты обновился на 40%. В неё вошли представители некоммерческого сектора, известные нижегородские гражданские активисты, волонтёры, правозащитники, медики и учителя.

От имени главы региона Глеба Никитина собравшихся поприветствовал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Он отметил, что Общественная палата - это институт гражданского общества, который необходим Нижегородской области как баланс мнений и настроений населения в целом.

"Палате региона в этом году исполнилось 15 лет. И все эти годы в ее состав входили люди, которые представляют разные профессии, слои общества, конфессии и взгляды. Но каждый из них предан нашей области и готов отстаивать интересы граждан региона", - подчеркнул Андрей Гнеушев.

Председателем Общественной палаты Нижегородской области нового созыва был единогласно избран президент ННГУ им. Лобачевского Роман Стронгин.

"Общественная палата Нижегородской области — одна из самых компетентных и профессиональных в России. Мы неоднократно это доказывали. Наш опыт используют многие общественные советы и палаты по всей стране. Новый, шестой, состав не только усилился профессионалами своего дела, но и сохранил опытнейших общественников для успешного решения новых задач и вызовов, которые встают перед гражданским обществом сегодня", - рассказал Роман Стронгин.

Заместителями председателя Общественной палаты Нижегородской области 6-го созыва избраны:

  1. Валерий Цыбанев, генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП),
  2. Елена Ленина, председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения,
  3. Михаил Гапонов, председатель Совета директоров ПАО "НИТЕЛ",
  4. Евгений Семенов, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества.

Председателем комиссии по развитию реального сектора экономики, предпринимательства и экологии Общественной палаты Нижегородской области избран Анатолий Мигунов.

Председателем комиссии по социальной политике и здравоохранению Общественной палаты Нижегородской области избран Борис Шахов.

Председателем комиссии по вопросам образования, культуры и спорта Общественной палаты Нижегородской области избран Сергей Дмитриев.

Председателем комиссии по делам молодёжи, патриотическому воспитанию и волонтёрству Общественной палаты Нижегородской области избран Андрей Жильцов.

Председателем комиссии по вопросам законодательства Общественной палаты Нижегородской области избран Игорь Синцов.

Председателем комиссии по вопросам гражданского общества и информационной политики Общественной палаты Нижегородской области избран Назарий Зеленый.

Председателем комиссии по межнациональным отношениям Общественной палаты Нижегородской области избран Роман Голубин.

Напомним, что всего в региональную Общественную палату вошли 45 человек. Процедура проводилась в соответствии с законом "Об Общественной палате Нижегородской области".

Две трети состава палаты утверждаются губернатором и парламентом региона (по 15 человек). Последнюю треть определяют утвержденные члены палаты путем рейтингового голосования из числа кандидатур, представленных местными НКО. Новый состав Общественной палаты региона будет осуществлять свою деятельность в ближайшие три года.

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Теги:
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