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Состоялось первое заседание Общественной палаты Нижегородской области VI созыва. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.
Согласно информации, на заседании избрали председателя, заместителей председателя и определили структуру палаты. Также были избраны руководители профильных комиссий.
Отмечается, что состав региональной Общественной палаты обновился на 40%. В неё вошли представители некоммерческого сектора, известные нижегородские гражданские активисты, волонтёры, правозащитники, медики и учителя.
От имени главы региона Глеба Никитина собравшихся поприветствовал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.
Он отметил, что Общественная палата - это институт гражданского общества, который необходим Нижегородской области как баланс мнений и настроений населения в целом.
"Палате региона в этом году исполнилось 15 лет. И все эти годы в ее состав входили люди, которые представляют разные профессии, слои общества, конфессии и взгляды. Но каждый из них предан нашей области и готов отстаивать интересы граждан региона", - подчеркнул Андрей Гнеушев.
Председателем Общественной палаты Нижегородской области нового созыва был единогласно избран президент ННГУ им. Лобачевского Роман Стронгин.
"Общественная палата Нижегородской области — одна из самых компетентных и профессиональных в России. Мы неоднократно это доказывали. Наш опыт используют многие общественные советы и палаты по всей стране. Новый, шестой, состав не только усилился профессионалами своего дела, но и сохранил опытнейших общественников для успешного решения новых задач и вызовов, которые встают перед гражданским обществом сегодня", - рассказал Роман Стронгин.
Заместителями председателя Общественной палаты Нижегородской области 6-го созыва избраны:
Председателем комиссии по развитию реального сектора экономики, предпринимательства и экологии Общественной палаты Нижегородской области избран Анатолий Мигунов.
Председателем комиссии по социальной политике и здравоохранению Общественной палаты Нижегородской области избран Борис Шахов.
Председателем комиссии по вопросам образования, культуры и спорта Общественной палаты Нижегородской области избран Сергей Дмитриев.
Председателем комиссии по делам молодёжи, патриотическому воспитанию и волонтёрству Общественной палаты Нижегородской области избран Андрей Жильцов.
Председателем комиссии по вопросам законодательства Общественной палаты Нижегородской области избран Игорь Синцов.
Председателем комиссии по вопросам гражданского общества и информационной политики Общественной палаты Нижегородской области избран Назарий Зеленый.
Председателем комиссии по межнациональным отношениям Общественной палаты Нижегородской области избран Роман Голубин.
Напомним, что всего в региональную Общественную палату вошли 45 человек. Процедура проводилась в соответствии с законом "Об Общественной палате Нижегородской области".
Две трети состава палаты утверждаются губернатором и парламентом региона (по 15 человек). Последнюю треть определяют утвержденные члены палаты путем рейтингового голосования из числа кандидатур, представленных местными НКО. Новый состав Общественной палаты региона будет осуществлять свою деятельность в ближайшие три года.
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