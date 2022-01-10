Игорь Комаров: "Важно не допустить отдаления власти от граждан" Политика

Фото: пресс-служба аппарата полпреда

"Важно не допустить отдаления власти от граждан", - сказал полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, комментируя проект закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".

Согласно информации, 17 марта в Казани Игорь Комаров провел расширенное заседание Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления, где обсуждалось совершенствование правовых основ местного самоуправления в единой системе публичной власти. В работе Совета также приняли участие председатель комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенников, руководители законодательных органов регионов округа, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Буренков и помощник полпреда Алексей Симонов.

Участники заседания рассмотрели вопрос, касающийся принятия закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Проект закона принят Госдумой в первом чтении; рассмотрение во втором чтении ожидается в начале июня.

Открывая заседание, Игорь Комаров отметил, что принятие нового закона о местном самоуправлении назрело давно: "В стране проведена серьезная работа по становлению института местной власти, при этом наряду с совершенствованием организационных основ местного самоуправления главным итогом этой работы должно стать реальное улучшение жизни людей. Этот вариант самоуправления позволяет консолидировать финансовые, организационные и кадровые ресурсы для решения вопросов местного значения. Важно не допустить отдаления власти от граждан. Надо развивать различные формы самостоятельного участия жителей муниципалитетов в решении локальных вопросов, поощрять местные инициативы".

В Приволжском федеральном округе модель одноуровневой системы местного самоуправления применяется в Удмуртской Республике, в текущем году аналогичные преобразования планируется завершить в Чувашской Республике, Пермском крае и Нижегородской области.

Как отметил заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Денис Спепанюк, "крайне важно взаимодействие с регионами, обмениваться опытом, мы внимательно изучаем все поправки и предложения, которые поступают. Мы открыты для обсуждения и будем продолжать эту работу".

Новый закон призван решить ряд ключевых задач: распространить зафиксированный в обновленной Конституции принцип единства публичной власти на все ее уровни, включая местное самоуправление; повысить уровень ответственности муниципальных руководителей, обеспечить баланс их прав и обязанностей; укрепить экономическую базу местной власти, отдавая приоритет самодостаточным, сильным муниципалитетам.

Для этого, подчеркнул полпред, предусматривается серьезное изменение структуры местного самоуправления - предлагается создать одноуровневую систему местной власти, упразднив городские и сельские поселения и муниципальные районы.

Павел Крашенинников как один из разработчиков законопроекта отметил, что "предлагается уйти от восьми видов муниципального образования и сделать три: городские округа, муниципальные округа и территория городов федерального значения. Для основной части субъектов РФ - это городской округ и муниципальные округа. Необходимо обеспечить пешеходную доступность, чтобы оперативно решать проблемы людей".

Участники заседания высказали ряд замечаний и предложений по проекту закона. По общему мнению, его принятие откроет новый этап в развитии института местного самоуправления в России. Первый заместитель главы муниципального образования г. Казань Денис Калинкин, выступая от имени муниципального сообщества, поддержал принятие нового федерального закона и обратил внимание на доступность и единообразие понимания закона гражданами и необходимость устранения ряда противоречий.

По итогам совещания все предложения и замечания будут внесены в протокольное решение для дальнейшей проработки.