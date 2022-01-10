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Политика

Вадим Булавинов: "Наша задача – сохранять прагматичное хладнокровие"

17 марта 2022 16:25  [91] Политика
Вадим Булавинов

Вадим Булавинов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Наша общая задача сейчас – сохранять прагматичное хладнокровие и не поддаваться на провокации тех, кто хочет нам навредить", - заявил депутат Государственной Думы Вадим Булавинов.

"Для того чтобы это понимать, достаточно посмотреть на день сегодняшний через призму событий последних двадцати лет. На протяжении этого времени, в России выстраивалась четкая и отлаженная система. Речь и про законодательную базу, и систему парламентаризма в целом, и про банковскую сферу, и про выстраивание крепкой и надежной позиции по выполнению государством своих социальных обязательств", - сказал депутат.

Парламентарий напомнил, что финансовый кризис в 2008 году и пандемия коронавируса затронули весь мир.

"И для нас это стало испытанием на прочность. Но мы его с честью прошли. Мировая пандемия коронавируса столкнула нас с новыми вызовами, оступиться можно было очень сильно", - продолжил депутат, отметив, что именно та система, которую мы последние двадцать лет выстраивали, позволила пройти через эти испытание минимальными потерями.

"Есть выражение "набить руку". Так вот, можно считать, что за эти десятилетия наша страна набила руку, мы научились принимать решения, которые делают нас сильнее, позволяют любые внештатные ситуации обращать в свою пользу, в пользу всех нас", - уверен Вадим Булавинов.

"Именно поэтому я призываю тех, кто беспокоится о возможности появления пустых прилавков – не поддаваться панике. Для этого нет никаких объективных причин. Тем, кто пытается нажиться на текущей ситуации, создает искусственное исчезновение ряда товаров с полок магазинов, хочу заявить – вы не останетесь безнаказанными. Думаю, что подтвержденные факты будут расцениваться наравне с предательством", - заявил он.

Вадим Булавинов обратился ко всем нижегородцам.

"Необходимые решения для будущей стабильности уже приняты или будут приняты в ближайшее время. Это и поддержка бизнеса, который пополняет налоговую базу и создает рабочие места, это и объявленные президентом повышения МРОТ и пенсий, это новые налаженные каналы внешних связей. И в нашем регионе, и в федеральном центре в ежедневном режиме делают все необходимое для сохранения стабильности в разных сферах. За ценами и наличием продуктов в жестком режиме следит антимонопольная служб ", - сказал депутат в своем обращении.

"Наша общая задача сейчас – сохранять прагматичное хладнокровие и не поддаваться на провокации тех, кто хочет нам навредить", - подчеркнул Вадим Булавинов.

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