Выбор раскладного дивана: особенности и преимущества

При обустройстве квартиры или дома владельцы жилья нередко предпочитают покупку раскладного дивана. Такая мебель характеризуется удобством, функциональностью, привлекательным внешним видом, эргономичностью и долговечностью. Однако при выборе подобного предмета интерьера нужно уделять внимание определенным правилам, чтобы избежать ошибок.

Современный диван раскладушка придаст комнате еще больше уюта, комфорта и приятной атмосферы. Они идеально смотрятся даже в малогабаритном помещении. В разложенном виде он может выполнять функцию спального места. Некоторые модели оборудованы нишами и ящиками.

Советы по выбору

Существует несколько разновидностей раскладных диванов, среди которых покупатели могут найти подходящую для себя модель. Например, к ним относятся "еврокнижка", "дельфин", "спартак", "аккордеон", выкатной и прочие. В любом случае при их выборе следует обратить внимание на следующие рекомендации:

более удобным и долговечным станет диван с пружинными блоками;

лучшим вариантом станет изделие со сплошными блоками, а не отдельными подушками;

практичным материалом для мебели станет гладкая поверхность, ухаживать за ней намного проще;

если в доме есть животные, то необходимо отдать предпочтение предметам с крепкой обивкой.

Качественный диван раскладной от мебельного магазина Divan.ru прослужит своим владельцам долго, радуя своей надежностью, стильным внешним видом, качеством и функциональностью. В каталоге присутствует многообразие вариантов расцветок, размеров, форм, наполнителей.

Преимущества раскладных диванов

Многие потребители ценят раскладные диваны за их преимущества и особенности. В первую очередь, среди них можно выделить компактные размеры и разнообразие моделей. Также к плюсам подобной мягкой мебели относятся:

гармоничное сочетание с любым дизайном интерьера;

возможность использования в помещениях с маленькой площадью;

устойчивость к внешним воздействиям и механическим повреждениям;

простота и удобство использования;

надежность и функциональность;

эргономичность;

стильный внешний вид.

Нужно отметить и то, что раскладной диван кровать выполняет сразу несколько опций. Он экономит место в сложенном виде, и в разложенном формате служит отличной спальной зоной.

Фирменный магазин Divan.ru предлагает огромный выбор раскладных диванов для домов и квартир. Модель отличаются размерами, материалами, дизайном, формой и другими характеристиками. Любой потребитель найдет здесь модели в соответствии со своими вкусами и предпочтениями по доступной цене.

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.