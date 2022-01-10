Платёжные реквизиты Фонда капремонта Нижегородской области изменятся с апреля 2022 года

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Фонд капремонта многоквартирных домов информирует жителей Нижегородской области о том, что с апреля 2022 года в платёжных документах будут изменены реквизиты оператора.
Так, взносы за капитальный ремонт нужно оплачивать уже по новым реквизитам, указанным в платёжном документе.
Как рассказали в Фонде капремонта Нижегородской области, в их справочную службу с начала года поступило более 4 тысяч обращений. В основном, нижегородцы спрашивают о состоянии лицевого счета, начислении пеней, получении компенсации, условиях предоставления рассрочки.
В Фонде пояснили, что при наличии задолженности по взносам на капремонт собственники помещений могут получить рассрочку на 18 месяцев, причём на данный период приостанавливается начисление пеней - при условии выполнения собственником обязательств по оплате. За 2021 году данной мерой социальной поддержки воспользовалось более 300 человек.
Оформить рассрочку можно в Фонде МКД или в любом отделении МФЦ. Порядок действий размещён на сайте Фонда Капремонта.
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