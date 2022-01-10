Платёжные реквизиты Фонда капремонта Нижегородской области изменятся с апреля 2022 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Фонд капремонта многоквартирных домов информирует жителей Нижегородской области о том, что с апреля 2022 года в платёжных документах будут изменены реквизиты оператора.

Так, взносы за капитальный ремонт нужно оплачивать уже по новым реквизитам, указанным в платёжном документе.

Как рассказали в Фонде капремонта Нижегородской области, в их справочную службу с начала года поступило более 4 тысяч обращений. В основном, нижегородцы спрашивают о состоянии лицевого счета, начислении пеней, получении компенсации, условиях предоставления рассрочки.

В Фонде пояснили, что при наличии задолженности по взносам на капремонт собственники помещений могут получить рассрочку на 18 месяцев, причём на данный период приостанавливается начисление пеней - при условии выполнения собственником обязательств по оплате. За 2021 году данной мерой социальной поддержки воспользовалось более 300 человек.

Оформить рассрочку можно в Фонде МКД или в любом отделении МФЦ. Порядок действий размещён на сайте Фонда Капремонта.