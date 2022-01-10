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Общество

Уникальную рукописную Псалтырь подарили нижегородским архивистам

17 марта 2022 20:07  [76] Общество

Фото: Комитет по делам архивов Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Центральному архиву Нижегородской области передали в дар рукописную Псалтырь XVIII века. Об этом рассказали региональном Комитете по делам архивов.

Дарителем стал профессор ННГУ Лев Борисович Залесский, который случайно обнаружил старинную книгу в заброшенной деревне.

"Псалтырь с восследованием" содержит канонический текст с приложениями, в том числе выдержками из церковного устава, месяцеслова и проч.

В конце книги сохранилась запись: "Иван Никитин сын Шелудяков из деревни Выползово (прим.: ныне Богородского района Нижегородской области) переписал эту Псалтырь строка в строку и лист в лист в 1780 г. с печатной Псалтыри".

Как рассказал руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов, такие книги массово издавались типографиями вплоть до начала XX века и имелись почти в каждой крестьянской избе, поскольку использовались во время богослужений. Но из-за частого использования они быстро ветшали - и их заменяли новыми. Поэтому старые, целиком рукописные экземпляры – большая редкость.

Отмечается, что текст книги сохранил все особенности дониконовских чтений - это значит, что книга бытовала в среде старообрядцев.

Рукопись будет законсервирована, а затем ей ждёт реставрация. Эти работы проведут сотрудники Лаборатории обеспечения сохранности документов Нижегородской области.

Кроме того, впоследствии книга будет оцифрована и доступна для всех желающих. А вот оригинал как особо ценная архивная единица хранения будет выдаваться исключительно специалистам.

Архивисты отметили важность подаренной Псалтыри для изучения книжной культуры Нижегородского края, сохранения традиций древнерусской книжности в старообрядческой среде.

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Теги:
Архивные документы История Книги
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