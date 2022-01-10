Получено положительное заключение на проект рекультивации свалки на ул. Заовражной Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области получило положительное заключение госэкспертизы на проект рекультивации свалки на ул. Заовражной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно информации, общая площадь рекультивации свалки составляет около 3,6 га, здесь размещены отходы производства и потребления IV и V классов опасности объемом 33,2 тысяч куб. м. Состав отходов разнородный, преимущественно это строительные отходы.

По словам министра ведомства Дениса Егорова, наиболее эффективным и экономически обоснованным методом рекультивации земельного участка является вариант без вывоза строительных отходов на специализированный полигон.

"Он предполагает обеспечение устойчивости склона и устройство временной автодороги для движения строительной техники по тальвегу оврага со стороны Оки", - пояснил министр.

В заключение Денис Егоров добавил, что свалка расположена на крутом склоне берега Оки, подверженном оползневым процессам. Проведение рекультивационных работ позволит восстановить территорию, улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию в районе размещения свалки.

Напомним, что проектная документация проходила государственную экологическую экспертизу в центральном аппарате Росприроднадзора. На данный момент она находится на экспертизе достоверности сметной стоимости, также готовится комплект документов для подачи заявки в Минприроды России на предоставление федеральной субсидии. Срок окончания реализации мероприятий по рекультивации – 2024 год.