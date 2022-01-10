Годовщину воссоединения Крыма с Россией отмечают 18 марта Общество

Годовщину воссоединения Крыма с Россией отмечают 18 марта.

Ровно восемь лет назад в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан межгосударственный договор, согласно которому Республика Крым и город Севастополь стали новыми субъектами Российской Федерации.

Напомним, что этому предшествовал референдум, на котором за воссоединение проголосовали подавляющее большинство крымчан.

Одним из символов воссоединения стал Крымский мост, который связал полуостров с Краснодарским краем. Жители Приволжского федерального округа вышли на знаменитые мосты своих городов в знак неразрывной связи с Крымом и Донбассом.

"14 регионов Приволжья, 14 мостов, 19 км и тысячи сердец - единая история, культура и вера в будущее", - говорится в видео.