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Общество

Нижегородская Госавтоинспекция проведет мероприятие, направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма

20 марта 2022 15:45  [114] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская Госавтоинспекция проведет мероприятие, направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Согласно информации, мероприятие пройдет с 21 марта по 4 апреля в период весенних школьных каникул.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД совместно с департаментом образования администрации Нижнего Новгорода в течение двух недель проведут с детьми и их родителями различные семейные флешмобы и челленджи, посвященные дорожной безопасности.

Кроме того, инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД будут уделять пристальное внимание местам концентрации ДТП, а также местам массового притяжение детей и взрослых, где будут выполнять не только общеполицейские функции по охране общественного порядка, но и проводить разъяснительную работу с нижегородцами, а также проводить профилактические акции и мероприятия по безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует взрослым участникам дорожного движения присоединиться к проводимым мероприятиям и приложить максимум усилий для обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах и в транспорте.

С начала текущего года на дорогах Нижнего Новгорода зарегистрировано 26 ДТП с детьми, в которых 26 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. Категория пострадавших детей: 10 детей - пассажиров и 16 детей-пешеходов, из них 4 ребенка перебегали дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

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Теги:
ГИБДД
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