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Автопробеги в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией проходят в Нижегородской области

18 марта 2022 14:14  [78] Общество

Фото: Кирилл Мартынов и Александр Воложанин

Автопробеги в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией проходят в Нижегородской области. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, первый автопробег стартовал утром в Нижнем Новгороде от ДК ГАЗа. В нем приняло участие более 150 транспортных средств, оформленных в цветах российского триколора.

Организаторами мероприятия выступили общественные организации региона, представители политических партий, активисты "Молодой гвардии "Единой России", мотоклуб "Ночные волки".

"Наш мотоклуб "Ночные волки" в данный момент проводит пробег "Русская весна" в Севастополе, затем там будет организован большой праздник в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Для нас это историческая дата. Кроме того, мы собрались сегодня, чтобы поддержать нашу армию, которая сейчас выполняет свой воинский долг", - сказал представитель нижегородского мотоклуба "Ночные волки" Юрий Мачеча.

Автомобилисты проследовали по проспектам Ленина и Гагарина, встретилась на площади Ленина и единой масштабной колонной проехали по Канавинскому мосту. Пробег завершился у катера "Герой" на Нижневолжской набережной.

Другие автопробеги также проходят 18 и 19 марта в районах Нижегородской области.

Напомним, что ровно восемь лет назад в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан межгосударственный договор, согласно которому Республика Крым и город Севастополь стали новыми субъектами Российской Федерации.

Этому предшествовал референдум, на котором за воссоединение проголосовали подавляющее большинство крымчан.

Через восемь лет, в феврале 2022 года, к России за помощью обратились жители Донбасса. Как и весной 2014 года, президент и наша армия встали на защиту мирных жителей. Празднуя Крымскую весну, мы также выражаем поддержку Луганской и Донецкой народным республикам.

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Теги:
Автопробег крым
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