Нижегородцам предложено выбрать новый логотип Автозаводского района к его 90-летию Общество

Один из вариантов нового логотипа Фото: соцсети Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцам предложено выбрать новый логотип Автозаводского района к его 90-летию. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

По словам главы города, такая значимая часть города нуждается в уникальной айдентике, которая должна соответствовать сути этого района и одновременно быть лаконичной.

Поэтому было принято решение о создании для Автозаводского района нового логотипа.

Нижегородцам предложено выбрать один из четырех вариантов логотипа. Проголосовать можно на сайте платформы Лобачевского.