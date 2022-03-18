Один из вариантов нового логотипа
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Нижегородцам предложено выбрать новый логотип Автозаводского района к его 90-летию. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих соцсетях.
По словам главы города, такая значимая часть города нуждается в уникальной айдентике, которая должна соответствовать сути этого района и одновременно быть лаконичной.
Поэтому было принято решение о создании для Автозаводского района нового логотипа.
Нижегородцам предложено выбрать один из четырех вариантов логотипа. Проголосовать можно на сайте платформы Лобачевского.
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