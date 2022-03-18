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Общество

Нижегородцам предложено выбрать новый логотип Автозаводского района к его 90-летию

18 марта 2022 14:33  [60] Общество
Один из вариантов нового логотипа

Один из вариантов нового логотипа

Фото: соцсети Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцам предложено выбрать новый логотип Автозаводского района к его 90-летию. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

По словам главы города, такая значимая часть города нуждается в уникальной айдентике, которая должна соответствовать сути этого района и одновременно быть лаконичной.

Поэтому было принято решение о создании для Автозаводского района нового логотипа.

Нижегородцам предложено выбрать один из четырех вариантов логотипа. Проголосовать можно на сайте платформы Лобачевского.

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Теги:
Автозаводский район
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