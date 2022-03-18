Какой корм выбрать для кота?

Каких только товаров нет в зоомагазинах. Сегодня вместо импортных кормов можно приобрести отечественные аналоги по доступной цене, которые ничем не уступают в качестве разрекламированным брендам.

Мы поговорим о корме для кошек. Вариантов много и не всегда удается подобрать правильный корм, который будет не только хорошего качества, но и идеально подходить питомцу.

Все мы прекрасно понимаем, что домашний питомец должен питаться правильно. Желательно, чтобы в рационе была сбалансированная пища. В корме должно быть мясо, различные добавки, которые положительным образом сказываются на развитии, а также витамины, без которых невозможно обойтись. Многие хозяева не спешат тратиться на покупку корма. Они кормят животное «со стола». На самом деле это неверный подход, который может негативно отразиться на здоровье питомца и привести к возникновению необратимых последствий.

Основные типы кормов

Корма для животных, которые представлены в продаже, можно разделить на:

Сухие;

Влажные.

Каждый вариант хорош по-своему и имеет свои минусы, на которые нужно обращать внимание. Опытные владельцы домашних животных давно определились с выбором. Новичкам приходится сложнее, поэтому они пробуют разные варианты и советуются с ветеринарами.

В составе сухого корма практически нет воды. Прессованные гранулы можно хранить долгое время. Отсутствие жидкости не дает продукту портиться.

Не стоит думать, что в составе сухого корма нет ничего полезного. В этом продукте содержится все необходимое для нормального развития животного.

Сухой корм хорош тем, что кушая его, питомец не будет пачкать дом. Даже если гранулы будут рассыпаться, место около миски будет чистым.

Что касается влажного корма, то его упаковывают в специальные пакетики или баночки. Этот вид питания состоит из большого количества воды. Используя его хозяева могут не переживать, что в организме животного не будет хватать воды.

В составе продукта содержится нужное количество питательных веществ. Также есть протеины, которые положительно влияют на шерсть кота. Корм усваивается быстро, и животное не переедает.

Ветеринары советуют использовать влажный корм в том случае, если у животного наблюдаются проблемы с пищеварением и зубами. Котам такой вид корма нравится больше, чем сухой. Они активно его кушают. И если животное всегда кормили таким кормом, то он может отказаться от сухого аналога, потому что он покажется ему невкусным.

Выбирая корм, стоит обращать внимание на многочисленные нюансы. Перед тем, как перевести питомца на какой-то новый вариант, стоит проконсультироваться с ветеринаром.