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Общество

Глеб Никитин: "Подводный флот надежно стоит на страже интересов Родины"

19 марта 2022 11:26  [89] Общество
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

В России 19 марта отмечается День моряка-подводника.

С праздником военнослужащих и ветеранов поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Подводный флот всегда был гордостью России. Тысячи специалистов трудились, чтобы сделать его одним из лучших в мире. Сегодня подводный флот надежно стоит на страже интересов Родины, обеспечивая мир и покой граждан страны. Моряки-подводники за прошедшие десятилетия стали настоящим символом мужества и выдержки. Вы как никто умеете работать в команде, сохраняя самообладание даже в самых сложных ситуациях", - заявил Глеб Никитин.

Губернатор отметил роль региона в становлении подводного флота России.

"В годы Великой Отечественной войны Горьковская область стала одним из центров по созданию подводных лодок. Завод "Красное Сормово" произвел более 40% подлодок от общесоюзного производства. Память об этом подвиге горьковчан нашла отражение в присвоении Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести", - добавил Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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