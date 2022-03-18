Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Два человека погибли на пожаре в СНТ № 5 в Нижнем Новгороде.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сигнал о ЧП поступил 19 марта в 06:18.
Возгорание произошло в садовом доме на участке 1152.
Выехавшие на место огнеборцы ликвидировали пожар на площади 28 кв.м. Были задействованы 4 единицы техники и 21 человек личного состава.
При разборе сгоревших конструкций были обнаружены два трупа.
Причина случившегося устанавливается.
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