Два человека погибли на пожаре в СНТ № 5 в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Два человека погибли на пожаре в СНТ № 5 в Нижнем Новгороде.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сигнал о ЧП поступил 19 марта в 06:18.

Возгорание произошло в садовом доме на участке 1152.

Выехавшие на место огнеборцы ликвидировали пожар на площади 28 кв.м. Были задействованы 4 единицы техники и 21 человек личного состава.

При разборе сгоревших конструкций были обнаружены два трупа.

Причина случившегося устанавливается.