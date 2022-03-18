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Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
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Происшествия

Мужчина получил смертельные травмы при лобовом столкновении машин в Починковском районе

19 марта 2022 12:34  [136] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижегородской области 18 марта зафиксировано 83 дорожных происшествия без пострадавших.

Еще в 10 автоавариях пострадали люди: 4 человека скончались, 10 получили травмы различной степени тяжести, сообщили в региональной госавтоинспекции.

За минувшие сутки в регионе произошло три смертельных ДТП.

Одно ЧП произошло на дороге, соединяющей Нижний Новгород и поселок Доскино. Renault пересек сплошную линию разметки и вырулил на встречную полосу, где протаранил Ford.

Форд. Водитель Ford умер сразу, медики пытались спасти виновника аварии, однако безрезультатно.

Кстати, очевидцы сообщили инспекторам ГИБДД, что Renault двигался с большой скоростью, а его манера вождения не была адекватной. Установить причину такого лихачества поможет судебно-медицинская экспертиза.

Смертельная авария случилась и в Воротынском районе. Водитель Kia выехал на встречную полосу, в итоге произошло столкновение с ГАЗелью. Водитель Kia погиб на месте происшествия.

Как было установлено в ходе предварительной проверки погибший в течении нескольких последних дней совершал длительные межрегиональные поездки, в том числе в ночное время, есть предположение, что он уснул за рулем.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Починковском районе.

Водитель ВАЗ-2115 стал выполнять левый поворот на АЗС, при этом его даже не остановила сплошная линия разметки, нанесенная на проезжей части. Водитель встречного Datsun мчался по дороге со скоростью 100 км/ч, между тем, согласно требованиям дорожного знака скорость на данном участке была ограничена 50 км/ч.

Произошло столкновение, результатом которого стала гибель пассажира ВАЗ-2115, находившийся на переднем сиденье.

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Теги:
ДТП
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