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Общество

Более 100 лагерей с дневным пребыванием будут работать в Нижегородской области в весенние каникулы

19 марта 2022 14:23  [91] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Программа культурно- массовых мероприятий подготовлена для нижегородских школьников.

Как сообщили в региональном минобре, в дни весенних каникул в Нижегородской области разными формами досуга будет охвачено более 200 тысяч детей и подростков.

С 21 по 28 марта будут работать шесть загородных оздоровительно-образовательных центров, три санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного действия и один санаторий. В них отдохнут 1 532 ребенка.

Также будет организована работа 106 лагерей с дневным пребыванием в 9 муниципалитетах региона, которые примут 3 883 школьника.

В каникулы также будут проводиться различные культурно-массовые мероприятия на базе общеобразовательных школ, организаций дополнительного образования, в домах культуры, библиотеках и клубах. Дети и подростки смогут поучаствовать в квестах, играх, концертах, викторинах, в том числе посвященных Неделе детской и юношеской книги.

Еще около 90 тысяч человек примут участие в эстафетах и соревнованиях по различным видам спорта. Запланированы спортивно-оздоровительные мероприятия на базе ФОКов, в том числе семейные соревнования, с участием детей и родителей. В работе спортивных секций, кружков, объединений дополнительного образования, профилактических и общешкольных мероприятиях примут участие более 33 тысяч ребят из "группы риска" и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Также в период весенних каникул планируется провести 188 экскурсии по территории Нижегородской области, в которых примут участие 3 920 человек. Еще 300 человек посетят 16 экскурсий за пределами региона.

СПРАВКА:

Дополнительную информацию о мероприятиях в дни весенних каникул можно получить в отделе по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ГБУДО НЦ "Сфера" по телефону: (831) 422-28-77.

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Теги:
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