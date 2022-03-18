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Общество

Новые сроки охоты на пернатую дичь установлены в Нижегородской области

20 марта 2022 13:40  [66] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Новые сроки охоты на пернатую дичь установлены в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Согласно информации, в ряде районов региона сезон весенней охоты на пернатую дичь откроется с 1 апреля. Выдача разрешений начнется в минлесхозе уже с 21 марта.

Весенняя охота осуществляется исключительно на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) с чучелами и манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами и (или) профилями и (или) манными гусями и (или) манком.

В региональном минлесхозе уточнили новые сроки охоты:

  • охота на селезней уток, с использованием живых подсадных (манных) уток, разрешена с 1 апреля по 10 мая на всей территории охотничьих угодий области;
  • на боровую дичь (глухарь, тетерев и вальдшнеп): южная зона* – с 9-го по 18 апреля; северная зона** – с 16-го по 25 апреля;
  • на водоплавающую дичь (гуси, казарки, селезни уток), за исключением селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток: южная зона* – с 16-го по 25 апреля; северная зона** – с 23 апреля по 2 мая.

Разделение Нижегородской области в части сроков проведения весенней охоты:

*К южной зоне относятся:
Ардатовский, Арзамасский, Большеболдинский, Большемурашкинский, Вачский, Вознесенский, Гагинский, Дальнеконстантиновский, Княгининский, Краснооктябрьский, Лукояновский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский, Спасский, Шатковский муниципальные районы, Богородский, Бутурлинский, Вадский, Дивеевский, Кстовский, Лысковский (правобережье р. Волга), Павловский (за исключением охотничьих угодий Нижегородской региональной общественной организации охотников "Тёмино"), Починковский муниципальные округа, городские округа: г. Выкса, г. Кулебаки, г. Первомайск, Воротынский (правобережье р. Волга), Навашинский, Перевозский районы.

**К северной зоне относятся:
Варнавинский, Ветлужский, Володарский, Воскресенский, Городецкий, Краснобаковский, Тонкинский, Шарангский муниципальные районы, Балахнинский, Ковернинский, Лысковский (левобережье р. Волга), Тоншаевский, Уренский муниципальные округа, городские округа г. Бор, Воротынский (левобережье р. Волга), г. Дзержинск, г. Чкаловск, г. Шахунья, Семеновский, Сокольский, охотничьи угодья Нижегородской региональной общественной организации охотников "Тёмино".

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Теги:
Охота
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