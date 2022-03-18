Нижегородская область сэкономила на торгах в феврале 2022 года 39,5 млн рублей

Нижегородская область по итогам проведенных в феврале 2022 года региональным правительством торгов сэкономила 39,5 млн рублей, сообщает минэкономразвития области.
В феврале ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 19 процедур торгов на 113,4 млн рублей.
Стоит отметить, что средства были сэкономлены, в частности, на выполнении работ по содержанию автомобильных дорог (32,5 млн рублей).
На один состоявшийся лот было подано, в среднем, 4,2 заявки участников.
Всего в январе-феврале 2022 года экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила 45 млн рублей.
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