Нижегородская область сэкономила на торгах в феврале 2022 года 39,5 млн рублей Экономика

Нижегородская область по итогам проведенных в феврале 2022 года региональным правительством торгов сэкономила 39,5 млн рублей, сообщает минэкономразвития области.

В феврале ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 19 процедур торгов на 113,4 млн рублей.

Стоит отметить, что средства были сэкономлены, в частности, на выполнении работ по содержанию автомобильных дорог (32,5 млн рублей).

На один состоявшийся лот было подано, в среднем, 4,2 заявки участников.

Всего в январе-феврале 2022 года экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила 45 млн рублей.