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Экономика

Нижегородская область сэкономила на торгах в феврале 2022 года 39,5 млн рублей

21 марта 2022 10:13  [89] Экономика

Нижегородская область по итогам проведенных в феврале 2022 года региональным правительством торгов сэкономила 39,5 млн рублей, сообщает минэкономразвития области.

В феврале ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 19 процедур торгов на 113,4 млн рублей.

Стоит отметить, что средства были сэкономлены, в частности, на выполнении работ по содержанию автомобильных дорог (32,5 млн рублей).

На один состоявшийся лот было подано, в среднем, 4,2 заявки участников.

Всего в январе-феврале 2022 года экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила 45 млн рублей.

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Теги:
Правительство Нижегородской области торги
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