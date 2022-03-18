Теплоэнерго
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
21 марта 2022 10:49  [72] Около 1,5 тысячи животных вакцинированы в Нижнем Новгороде с начала 2022 года
21 марта 2022 10:35  [82] Весенняя охота на медведя открылась в Нижегородской области
21 марта 2022 10:11  [93] Более 40 нижегородских детей-сирот стали первыми посетителями открывшегося после реставрации Русского музея фотографии
21 марта 2022 09:14  [181] Потепление до +9° ожидается в Нижегородской области на этой неделе
20 марта 2022 16:38  [390] Нижегородцев приглашают представить свои проекты на премию "Жить вместе"
20 марта 2022 15:45  [416] Нижегородская Госавтоинспекция проведет мероприятие, направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
20 марта 2022 14:23  [537] Единый центр муниципального заказа планируется реорганизовать
20 марта 2022 13:40  [460] Новые сроки охоты на пернатую дичь установлены в Нижегородской области
20 марта 2022 12:22  [514] Менее 900 нижегородцев заразились коронавирусом в Нижегородской области за сутки
20 марта 2022 11:02  [467] Евгений Люлин: "От профессионализма работников сферы ЖКХ зависят комфортные условия жизни нижегородцев"
Общество

Около 1,5 тысячи животных вакцинированы в Нижнем Новгороде с начала 2022 года

21 марта 2022 10:49  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 1,5 тысячи животных вакцинированы от бешенства в Нижнем Новгороде с начала 2022 года. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на начальника Государственного ветеринарного управления Нижнего Новгорода и главного государственного ветеринарного врача города Евгения Помазова.

По его словам, в 2020 году было вакцинировано более 42 тысяч животных, в 2021 — уже более 46 тысяч. Из них против бешенства — 14 989 животных в 2021 году, 1 420 — за два месяца текущего года.

Ранее сообщалось, что бесплатно от бешенства прививают только в клиниках госветслужбы. График бесплатной вакцинации можно найти на сайте Госветуправления Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бешенство Вакцина Животные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph