Около 1,5 тысячи животных вакцинированы в Нижнем Новгороде с начала 2022 года

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Около 1,5 тысячи животных вакцинированы от бешенства в Нижнем Новгороде с начала 2022 года. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на начальника Государственного ветеринарного управления Нижнего Новгорода и главного государственного ветеринарного врача города Евгения Помазова.
По его словам, в 2020 году было вакцинировано более 42 тысяч животных, в 2021 — уже более 46 тысяч. Из них против бешенства — 14 989 животных в 2021 году, 1 420 — за два месяца текущего года.
Ранее сообщалось, что бесплатно от бешенства прививают только в клиниках госветслужбы. График бесплатной вакцинации можно найти на сайте Госветуправления Нижнего Новгорода.
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