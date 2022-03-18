Преимущества топливных карт

Ни для кого не секрет, что бизнесменам намного проще проводить безналичные расчеты, чем возить с собой большую сумму денег. Давно в прошлое ушло то время, когда нужно было носить кейсы с наличными, чтобы что-то купить или за что-то заплатить. Практически все оплаты теперь осуществляются с помощью карт. Человек делает перевод и таким образом осуществляет покупку.

Относительно недавно на заправках стали использовать топливные карты https://www.petrolplus.ru/dlya-yuridicheskih-lic/. Они чем-то похожи на банковские, и оплата происходит таким же образом. Основным отличием можно считать то, что с них невозможно снять деньги или заплатить в магазине. Деньги, которые есть на карте, могут использоваться только для того, чтобы заправить автомобиль. В личном кабинете можно найти всю необходимую операцию по картам. Владелец топливной карты может устанавливать лимиты и регулярно получать выписку по тратам.

Основные достоинства

Топливные карты уже сумели оценить многие бизнесмены. Они отмечают, что таким образом удалось снизить траты на топливо. Конечно, это далеко не все достоинства. Среди основных можно выделить:

Можно выбрать тарифный план, который будет максимально выгодным. У каждой компании свои потребности в топливе и если автомобили используются по минимуму, то нет необходимости выбирать тарифный план, который дает возможность получать бонусы за каждый заправленный литр, например. 100% защита. Держатель топливной карты может быть уверен в том, что карту никто не взломает, и деньги не будут сняты. Что касается бумажных денег, то они могут использоваться не по назначению или будут потеряны. Можно устанавливать лимит. Многие бизнесмены заранее рассчитывают, сколько топлива будет потрачено на дорогу до определенной точки. Они устанавливают лимит, и водитель не может заправиться больше, чем положено. Возможно рассчитывать на скидки. Пользуясь топливной картой держатель может экономить почти 30% каждый месяц.

Далеко не всегда бизнесмен может контролировать стоимость топлива, и сколько было потрачено денег. С топливной картой этот вопрос решается максимально быстро. Все дело в том, что в личном кабинете отображается вся информация по этому вопросу. Бизнесмен может посмотреть цену на топливо и отследить, когда была произведена заправка. К тому же, всегда можно понять, сколько топлива было заправлено. На основе полученных данных можно установить лимит и понять, сколько тратится денег на топливо. Многие предприниматели не устанавливают лимит и доверяют водителям, ведь топливной картой можно пользоваться только по назначению.

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