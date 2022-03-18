Советников по социзменениям для руководителей регионов России начали готовить в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Советников по социальным изменениям для руководителей регионов России начали готовить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, в Нижнем Новгороде стартовала уникальная шестимесячная учебная программа, призванная подготовить лидеров изменений в социальной сфере для руководителей регионов России – "Институт советников".

В программе принимают участие представители более 20 регионов России. В минувшие выходные с участниками встретился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

фото: Кирилл Мартынов

"Институт советников" – очень важный и интересный проект. Социальная сфера, с одной стороны, требует таких же подходов, как и другие отрасли, с другой - нуждается в особом человеческом отношении. Вместе с автором проекта ОНФ "Регион заботы" Нютой Федермессер мы уже прошли долгий путь и начали целый ряд системных процессов в Нижегородской области. Меняем отношение к людям с ментальными нарушениями, давая им возможность жить нормальной жизнью", - сказал он.

"Институт советников" – это совместный проект, созданный автором проекта ОНФ "Регион заботы" Нютой Федермессер, Корпоративным университетом правительства Нижегородской области, Московской школой профессиональной филантропии при участии президентской программы подготовки управленческих кадров РАНХиГС. Образовательная программа реализуется на базе КУПНО. Она создана, чтобы подготовить специалистов высокого уровня, сформировать кадровый резерв для социальной сферы. В нее входит пять образовательных модулей, в числе которых более 15 дисциплин на 255 академических часов.

Отбор заявок в "Институт советников" проходил с середины декабря 2021 года в два этапа. На первом этапе было получено 240 заявок; после анализа анкет и видеоэссе во второй тур прошли 79 человек. Кандидаты решали кейсы, объединившись в команды по пять человек.

Будущие советники пройдут теоретический и практический модули. Представители НКО узнают больше об административной стороне вопроса, чиновники - о гуманистическом аспекте деятельности, чтобы сделать нашу жизнь немного добрее и терпимее. По итогам этой работы в программу прошли 30 человек из Москвы и Московской области, Алтайского, Красноярского, Пермского и Хабаровского краев, Орловской, Иркутской, Тамбовской, Смоленской, Челябинской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Липецкой, Калининградской, Ростовской, Ленинградской и Самарской областей, республик Мордовия, Башкортостан и Удмуртия.

Отмечается, что за первые три дня программы участники уже посетили пять организаций. Многие отметили, что они очень приятно удивлены открытости руководителей учреждений, их готовности показывать не только лучшие практики, но и проблемные места, их желанию слышать "обратную связь" и принимать участие в изменениях.

В рамках теоретического блока пройдут лекции по правовому обеспечению социальной сферы, курсы по управлению человеческими ресурсами, финансам, а также по цифровой трансформации процессов. Практический модуль включает в себя решение кейсов, стажировки и обмен опытом между регионами, создание и внедрение проектов по улучшению социальной сферы. По итогам обучения успешно сдавшим дипломный проект выдается документ о профессиональной переподготовке государственного образца "Методолог по управлению процессами в социальной сфере".