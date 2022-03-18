Нижегородский студент Захар Небогатиков завоевал гран-при конкурса молодых исполнителей им.Балакирева Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Студент Нижегородского музучилища Захар Небогатиков завоевал гран-при Всероссийского конкурса молодых исполнителей им.Балакирева. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, всего же в конкурсе приняли участие 250 исполнителей из 24 регионов страны.

Гостями НМУ стали исполнители из Москвы и Московской области, Ленинградской, Костромской, Рязанской, Архангельской, Мурманской, Саратовской, Кемеровской, Липецкой, Владимирской, Пермской, Тульской, Томской, Ульяновской, Ярославской, Белгородской, Нижегородской областей, Краснодарского и Ставропольского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республик Адыгеи, Татарстана, Мордовии и Марий Эл.

На гала-концерте 20 марта выступили лауреаты конкурса, поразившие членов жюри своей виртуозностью и артистизмом. В их числе были дуэт "Непара" (детская музыкальная школа №3, Кострома), Денис Усов (Казань), Вячеслав Серков (Москва), Алексей Бочкарёв (Детская школа искусств №7, Дзержинск), Рафаэль Шарифуллин (Детская музыкальная школа им.Мураделли, Москва), Максим Кочетов (Нижний Новгород), "Фьюжн-квартет" (Нижний Новгород).

Гран-при конкурса завоевал Захар Небогатиков (гармонь), студент НМУ им. М.А.Балакирева.

Конкурс проходил в двух форматах – очно и дистанционно. В рамках конкурса состоялись творческие просмотры, круглый стол, мастер-классы. В жюри конкурса этого года вошли профессора ведущих музыкальных вузов России, лауреаты Всероссийских и международных конкурсов.