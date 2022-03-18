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Бизнес

Госинспекция труда в Нижегородской области предупредила Uniqlo, ZARA и H&M о недопустимости нарушения трудового законодательства

21 марта 2022 15:15  [77] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Госинспекция труда в Нижегородской области предупредила Uniqlo, ZARA и H&M о недопустимости нарушения трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, ведомство объявило компаниям ООО "ЮНИКЛО (РУС)", АО "ЗАРА СНГ" и ООО "ЭЙЧ ЭНД ЭМ ХЕННЕС ЭНД МАУРИЦ" предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства.

Так, данные компании предостережены о необходимости принятия мер по обеспечению соблюдения требований трудового законодательства РФ, а именно: статей 22, 72, 74, 81, 82, 128, 136, 140, 157, 178, 179, 180, 181, 372 Трудового кодекса РФ, в случае введения неполного рабочего времени, приостановки производства, объявления простоя, предоставления работникам отпусков без сохранения заработной платы, высвобождения работников, сокращения численности и (или) штата работников, ликвидации организации.

В установленные законом сроки работодатели обязаны направить уведомления об исполнении предостережения в Государственную инспекцию труда в Нижегородской области.

Напомним, что данные торговые марки приняли решение приостановить свою деятельность в России. В Нижнем Новгороде располагалось более 5 магазинов H&M, два магазина ZARA, один ZARA HOME и два магазина японской одежды Uniqlo.

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Теги:
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