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Общество

Ограничения на движение большегрузов вводятся в Нижегородской области с 1 апреля

21 марта 2022 15:53  [40] Общество

Весенние ограничения на движение большегрузов по дорогам Нижегородской области вводятся в регионе с 1 апреля по 30 апреля.

Как сообщает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области, ограничения вводятся на 1 363 участках автодорог и касаются только транспортных средств с нагрузкой на ось от 6 тонн и выше.

Ограничения традиционно вводятся весной для того, чтобы минимизировать повреждение дорожного полотна. Весной несущие способности и прочность дорог снижается в связи с переувлажнением почвы при таянии снега

Стоит отметить, что основная сеть дорог общего пользования региона была построена до 1970 годов и не рассчитана на нагрузку свыше 10 тонн, а весной при ослаблении дорожных одежд" снижается до шести тонн.

Однако, с учетом проведенного ремонта и реконструкции дорог, а также при отсутствии альтернативных маршрутов принято решение не вводить ограничения на трассе Ряжск – Касимов – Муром, Нижний Новгород – Шахунья – Киров и дороги, ведущей от Дзержинска к обходу Нижнего Новгорода.

Кроме того, временные ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, пассажирские автобусные перевозки, а также на транспортировку продуктов, животных, лекарств, топлива, удобрений, почты, дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов.

Напомним, что аналогичные ограничения могут быть введены дополнительно с 20 мая по 31 августа в случае, если дневная температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия. В такие дни движение большегрузов разрешено только в ночное время с 22.00 до 10.00.

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Теги:
Дороги Транспорт
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