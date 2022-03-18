Первые медали "Родившемуся в Нижегородской области" в обновленном дизайне вручили родителям Общество

Фото: пресс-служба ЗАГС

Первые медали "Родившемуся в Нижегородской области" в обновленном дизайне вручили родителям при регистрации новорожденных. Об этом сообщили в управлении ЗАГС по региону.

Согласно информации, в отделе ЗАГС Приокского района Нижнего Новгорода 21 марта состоялось вручение первых медалей "Родившемуся в Нижегородской области" в обновленном дизайне.

Отмечается, что с сегодняшнего дня нижегородский родители при государственной регистрации рождения своих малышей могут получить такие памятные медали в каждом отделе ЗАГС Нижнего Новгорода. В скором времени новые медали появятся и в областных отделах ЗАГС.

На медали изображены главные достопримечательности города – Нижегородский кремль, а поздравительный буклет с 800-летием Нижнего заменен на функциональный футляр.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в 2021 году принял решение об учреждении медали "Родившемуся в Нижегородской области" в связи с празднованием 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода. Право на получение медалей имеют семьи с новорожденными детьми, регистрация рождения которых произведена органами ЗАГС Нижегородской области, при условии рождения ребенка с 1 января по 31 декабря 2021 года.

"Для маленьких нижегородцев медали стали ярким подарком к юбилею города и со временем превратятся в настоящую семейную реликвию. Учитывая широкий положительный отклик жителей региона, решено продолжить вручение медалей "Родившемуся в Нижегородской области» и в 2022 году", - подчеркнула руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.