Прием заявок на межрегиональный конкурс "Хочу стать дипломатом" стартовал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает представительство МИД РФ в Нижнем Новгороде.
Согласно информации, конкурс организован совместно с ННГУ им.Н.И.Лобачевского и НГЛУ им.Н.А.Добролюбова.
Основной целью конкурса является поиск молодых людей, активно интересующихся международными отношениями и желающими связать свою жизнь с работой в системе Министерства иностранных дел России.
Принять участие могут учащиеся 11 классов, проявляющие интерес к языкам, истории, внешней политике и дипломатии.
Конкурс дает школьникам шанс поступить в Институт международных отношений и мировой истории ННГУ им.Н.И.Лобачевского или в Нижегородский государственный лингвистический университет им.Н.А.Добролюбова на направления "Международные отношения" и "Регионоведение". В НГЛУ победители получат целевые направления для обучения на бюджетной основе, а в ННГУ дополнительные баллы к ЕГЭ, которые станут большим преимуществом при прочих равных условиях.
Конкурс “Хочу стать дипломатом” проводится для жителей Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Нижегородской и Кировской областей с 2003 года (с перерывом с 2019 по 2021 год).
Подать заявку можно до 25 апреля по электронному адресу: nnov@mid.ru. Телефон для справок: (831) 439-13-45.
За время существования конкурса общее число участников достигло более 1100 человек, из которых около 50 стали победителями, получив возможность пройти обучение в ННГУ и НГЛУ.
По окончании вузов многие участники конкурса начали работу в МИД России и на сегодняшний день успешно выполняют задачи.
Более подробную информацию можно найти на сайте.
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