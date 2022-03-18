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Общество

Прием заявок на межрегиональный конкурс "Хочу стать дипломатом" стартовал в Нижнем Новгороде

22 марта 2022 08:56  [54] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Прием заявок на межрегиональный конкурс "Хочу стать дипломатом" стартовал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает представительство МИД РФ в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, конкурс организован совместно с ННГУ им.Н.И.Лобачевского и НГЛУ им.Н.А.Добролюбова.

Основной целью конкурса является поиск молодых людей, активно интересующихся международными отношениями и желающими связать свою жизнь с работой в системе Министерства иностранных дел России.

Принять участие могут учащиеся 11 классов, проявляющие интерес к языкам, истории, внешней политике и дипломатии.

Конкурс дает школьникам шанс поступить в Институт международных отношений и мировой истории ННГУ им.Н.И.Лобачевского или в Нижегородский государственный лингвистический университет им.Н.А.Добролюбова на направления "Международные отношения" и "Регионоведение".  В НГЛУ победители получат целевые направления для обучения на бюджетной основе, а в ННГУ дополнительные баллы к ЕГЭ, которые станут большим преимуществом при прочих равных условиях.

Конкурс “Хочу стать дипломатом” проводится для жителей Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Нижегородской и Кировской областей с 2003 года (с перерывом с 2019 по 2021 год).

Подать заявку можно до 25 апреля по электронному адресу: nnov@mid.ru. Телефон для справок: (831) 439-13-45.

За время существования конкурса общее число участников достигло более 1100 человек, из которых около 50 стали победителями, получив возможность пройти обучение в ННГУ и НГЛУ.

По окончании вузов многие участники конкурса начали работу в МИД России и на сегодняшний день успешно выполняют задачи.

Более подробную информацию можно найти на сайте.

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Теги:
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