Более 70 нижегородских школьников примут участие в региональном финале конкурса "Большие вызовы" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 70 нижегородских школьников примут участие в региональном финале конкурса "Большие вызовы". Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, 24 и 25 марта нижегородский центр развития талантов "Вега" проведет финал регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы". Свои проекты представит 71 школьник из Нижнего Новгорода и районов Нижегородской области.

Участники регионального финала были определены по результатам экспертизы присланных проектов. Конкурс на участие в региональном финале по разным направлениям составил 3-4 человека на место.

Оценивать проекты будут эксперты, представляющие ведущие вузы региона. Жюри определит победителей по каждому направлению для участия в заключительном этапе Всероссийского конкурса, который пройдет в апреле-мае этого года в образовательном центре "Сириус".

В финале представлены проектные работы по девяти направлениям: "Агропромышленные и биотехнологии", "Новые материалы", "Передовые производственные технологии", "Современная энергетика", "Умный город и безопасность", "Беспилотный транспорт и логистические системы", "Генетика и биомедицина", "Когнитивные исследования" и "Космические технологии".

По словам эксперта проектов, доцента кафедры управления транспортом ВГУВТ Александра Лисина, в секции "Беспилотный транспорт и логистические системы" участники показали свои знания в области физики всевозможных способов летания и перемещения в воздухе, вплоть до левитации.

Как рассказал профессор кафедры охраны окружающей среды и производственной безопасности ВГУВТ, руководитель секции "Инженерная защита окружающей среды" НОУ "Эврика" Андрей Пластинин, на направление "Освоение Арктики и Мирового океана" было подано 17 заявок.