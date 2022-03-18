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Цифровые продукты от СберМедИИ: ускоренный путь до точного диагноза

22 марта 2022 10:44  [86]

Медицинский цифровой диагностический центр (МЦДЦ, или MDDC) — виртуальная платформа от СберМедИИ, которая объединяет технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ) для решения широкого спектра клинических задач1.

MDDC включает алгоритмы на основе машинного обучения и компьютерного зрения. Анализ больших объёмов медицинских данных помогает системе улучшаться и ставить точный диагноз для различных нозологий. Онлайн-платформа расширяет диагностические возможности в онкологии, кардиологии, дерматологии, хирургии. Решения MDDC используются как в скрининговой, так и в углубленной диагностике2.

«ТОП-3»: искусственный интеллект помогает врачу при первичном приёме

Искусственный интеллект оказывает поддержку врачу, помогая поставить диагноз на основе анамнеза и осмотра пациента. Возможности ИИ реализованы в умном помощнике врача «ТОП-3» — алгоритме, нацеленном на поиск закономерностей в клинических данных3.

Как работает сервис3?

  1. Врач загружает данные медицинской карты и анамнеза пациента в систему.
  2. Искусственный интеллект проводит углублённый анализ: нейронная сеть сравнивает входные данные с имеющимися анамнезами, для которых определён диагноз.
  3. Система выбирает 3 наиболее вероятных диагноза и предлагает врачу.

Возможности умного помощника врача «ТОП-3» призваны улучшить работу специалиста амбулаторно-поликлинического звена3:

  • система включает 256 диагнозов, которые покрывают 95% обращений;
  • заключения ИИ представляются в унифицированной форме, которая соответствует требованиям МКБ-10;
  • экономия времени при приёме пациента за счёт оперативной обработки данных.

«ТОП-3» может быть интегрирован в информационную систему ЛПУ. Расширение географии сервиса способствует равномерному распределению качества медицинской помощи в регионах России3.

Алгоритмы MDDC улучшают медицинскую визуализацию

СберМедИИ предлагает свои решения для цифровизации инструментальных методов исследования. В состав виртуального диагностического центра включены такие сервисы, как КТ Инсульт, КТ Лёгких и Маммография. Они облегчают визуальный поиск и классификацию распространённых патологий: инсульта, респираторных заболеваний, новообразований в лёгочной ткани и молочной железе4,5,6.

Диагностические алгоритмы позволяют4,5,6:

  • выделить поражённую зону, чтобы обратить на неё внимание специалиста;
  • оценить объём и размеры патологического очага или новообразования по общепринятым международным шкалам;
  • структурировать полученные измерения в виде предварительного заключения.

Медицинская визуализация с MDDC — это снижение диагностических ошибок и выявление заболеваний на ранних стадиях. Ведь сервисы помогают выявить даже небольшие подозрительные участки и дать им точную количественную оценку1,2.

Алгоритмы также дают рекомендации по дальнейшему обследованию и облегчают подготовку диагностических отчётов. Благодаря применению MDDC снижается нагрузка на врача и сохраняется время для решения других клинических задач1.

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Источники

  1. О MDDC ❘ SBERMED A: сайт SberMedAI. [Электронный ресурс]. URL: https://sbermed.ai/diagnostic-center/about-the-mddc/ (дата обращения 28.01.2022)
  2. Наши алгоритмы ❘ SBERMED A: сайт SberMedAI. [Электронный ресурс]. URL: https://sbermed.ai/diagnostic-center/our-algorithms/ (дата обращения 28.01.2022)
  3. ТОП-3 ❘ SBERMED A: сайт SberMedAI. [Электронный ресурс]. URL: https://sbermed.ai/diagnostic-center/our-algorithms/top-3/ (дата обращения 28.01.2022)
  4. КТ Инсульт ❘ SBERMED A: сайт SberMedAI. [Электронный ресурс]. URL: https://sbermed.ai/diagnostic-center/our-algorithms/ct-stroke/ (дата обращения 28.01.2022)
  5. КТ Легких ❘ SBERMED A: сайт SberMedAI. [Электронный ресурс]. URL: https://sbermed.ai/diagnostic-center/our-algorithms/ct-lungs/ (дата обращения 28.01.2022)
  6. Маммография ❘ SBERMED A: сайт SberMedAI. [Электронный ресурс]. URL: https://sbermed.ai/diagnostic-center/our-algorithms/mammography/ (дата обращения 28.01.2022)

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