Цифровые продукты от СберМедИИ: ускоренный путь до точного диагноза

Медицинский цифровой диагностический центр (МЦДЦ, или MDDC) — виртуальная платформа от СберМедИИ, которая объединяет технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ) для решения широкого спектра клинических задач1.
MDDC включает алгоритмы на основе машинного обучения и компьютерного зрения. Анализ больших объёмов медицинских данных помогает системе улучшаться и ставить точный диагноз для различных нозологий. Онлайн-платформа расширяет диагностические возможности в онкологии, кардиологии, дерматологии, хирургии. Решения MDDC используются как в скрининговой, так и в углубленной диагностике2.
Искусственный интеллект оказывает поддержку врачу, помогая поставить диагноз на основе анамнеза и осмотра пациента. Возможности ИИ реализованы в умном помощнике врача «ТОП-3» — алгоритме, нацеленном на поиск закономерностей в клинических данных3.
Как работает сервис3?
Возможности умного помощника врача «ТОП-3» призваны улучшить работу специалиста амбулаторно-поликлинического звена3:
«ТОП-3» может быть интегрирован в информационную систему ЛПУ. Расширение географии сервиса способствует равномерному распределению качества медицинской помощи в регионах России3.
СберМедИИ предлагает свои решения для цифровизации инструментальных методов исследования. В состав виртуального диагностического центра включены такие сервисы, как КТ Инсульт, КТ Лёгких и Маммография. Они облегчают визуальный поиск и классификацию распространённых патологий: инсульта, респираторных заболеваний, новообразований в лёгочной ткани и молочной железе4,5,6.
Диагностические алгоритмы позволяют4,5,6:
Медицинская визуализация с MDDC — это снижение диагностических ошибок и выявление заболеваний на ранних стадиях. Ведь сервисы помогают выявить даже небольшие подозрительные участки и дать им точную количественную оценку1,2.
Алгоритмы также дают рекомендации по дальнейшему обследованию и облегчают подготовку диагностических отчётов. Благодаря применению MDDC снижается нагрузка на врача и сохраняется время для решения других клинических задач1.
*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+