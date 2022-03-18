Cотрудники нижегородского водоканала получили награды губернатора и министерства ЖКХ Общество

Фото: пресс-служба компании

Cотрудники АО "Нижегородский водоканал" получили награды губернатора Нижегородской области и министерства ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, почетные дипломы и благодарственные письма получили три сотрудника.

Так, почетным дипломом губернатора Нижегородской области был награжден начальник дорожного и ремонтно-строительного участка Василий Набоков.

"Самое горячее для нас время – апрель и май. За эти два месяца нашему участку необходимо сменить зимнее благоустройство на месте проведения работ на постоянное, в асфальте. Приоритет – основные магистрали, проезжая часть. От нас в этой части зависит, насколько быстро город станет чистым, ухоженным и, конечно, более безопасным", - сказал он.

Также благодарностью главы региона был отмечен и слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда Заречного канализационного эксплуатационного участка Михаил Курнавин. А почетной грамотой министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области – ведущий инженер Нагорного канализационного участка Марина Малышева.

"В этом году исполняется 30 лет, как я работаю на водоканале. Можно сказать, что профессия передалась мне по наследству – мои родители строили водопроводные и канализационные сети. И я всегда понимала, какая это ответственность – от наших действий зависит весь город. Это заставляет внимательно относиться ко всем деталям работы, я иногда даже ночью не сплю, думаю, как лучше сделать", - отметила она.

Еще 35 сотрудников водоканала были отмечены корпоративными грамотами и благодарственными письмами.

Как заявил гендиректор АО "Нижегородский водоканал" Павел Марков, результаты работы служб ЖКХ воспринимаются как неотъемлемая часть комфорта городской жизни.

"И мало кто задумывается, что за возможностью пользоваться водой из крана стоит работа более чем трех тысяч человек, которые круглосуточно, в любую погоду делают все, чтобы обеспечить город бесперебойным водоснабжением и водоотведением, доказывая свой профессионализм не словами, а конкретными действиями. И мне хотелось бы еще раз поблагодарить каждого из сотрудников Нижегородского водоканала и подчеркнуть, насколько важен их вклад в жизни каждого из нижегородцев", - резюмировал он.