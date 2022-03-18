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Мобильные кондиционеры – функциональность, низкие эксплуатационные расходы

22 марта 2022 12:39  [65]

Мобильный кондиционер – надежная и функциональная альтернатива традиционному стационарному кондиционеру.

Компактные мобильные кондиционеры, представленные на официальном сайте https://euroclimate.org/kondicionery/mobilnie-kondicioneri компании «ЕвроКлимат», эффективные и оснащены функциями, обеспечивающими комфортное использование.

Основные преимущества, отличающие их от других устройств кондиционирования, заключаются в том, что они имеют небольшие размеры, не требуют специальной сборки и при этом эстетичные.

Мобильные кондиционеры рекомендуются в первую очередь в помещениях, где невозможно установить стационарные устройства. Они прекрасно подходят там, где есть запрет на размещение объектов на фасаде здания (старые многоквартирные дома, отсутствие согласия собственника здания).

Основные функции мобильных кондиционеров

Как и любое другое устройство такого типа, кондиционеры оснащены широким спектром функций:

  • охлаждение воздуха;
  • встроенные опции обогрева и увлажнения;
  • таймеры для контроля времени работы.

Современные модели имеют встроенный ионизатор, а также систему контроля влажности воздуха.

При выборе мобильных кондиционеров стоит обращать внимание на мощность, что позволяет регулировать устройства для индивидуальных потребностей. Важным параметром будет расход воздуха в м3/ч, а также уровень шума при работе.

Мобильные кондиционеры – обзор

Высокое качество изготовления и широкий набор функций – основные преимущества мобильных кондиционеров Ballu. Эти устройства обеспечивают эффективное охлаждение, обогрев, вентиляцию и осушение воздуха, а также его эффективную очистку.

Мобильный кондиционер Royal Clima

Высокая эффективность охлаждения и обогрева, а также несколько режимов работы моделей кондиционеров Royal Clima обуславливают широкий спектр применения устройства. Мобильные кондиционеры позволяют регулировать уровень влажности воздуха, а также обладают высокими показателями энергосбережения, являясь экологически безопасным решением. Устройства, благодаря оснащению широким набором функций, повышают удобство их использования.

Эстетичный вид современных кондиционеров также является не менее интересным элементом – широкий выбор моделей, предлагаемых компанией «ЕвроКлимат», позволит подобрать вариант, наилучшим образом гармонирующий с дизайном интерьера.

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