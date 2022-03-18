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Экономика

Корпорация развития Нижегородской области подала в Минэкономразвития России заявку на расширение ОЭЗ "Кулибин"

22 марта 2022 14:06  [83] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Корпорация развития Нижегородской области подала в Минэкономразвития России заявку на расширение ОЭЗ "Кулибин". Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заявка уже принята к рассмотрению

Глава региона отметил, что в состав заявки на расширение территории ОЭЗ включена государственная площадка, примыкающая к территории особой экономической зоны, а также свободные территории двух предприятий – "Синтез ОКА" и "Индустриальный парк "Ока-Полимер". "Благодаря расширению ОЭЗ ее общая площадь и количество резидентов могут быть увеличены почти в 10 раз - после расширения площадь ОЭЗ достигнет 600 гектаров", - добавил Глеб Никитин.

Сейчас площадь ОЭЗ "Кулибин" составляет 72,3 га. Это территория предприятия "ДПО "Пластик", обеспеченная всей необходимой инфраструктурой. Курирует работу особой экономической зоны Корпорация развития Нижегородской области.

Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и до 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по транспортному налогу и налогам на имущество и землю.

"Льготные налоговые ставки ОЭЗ будут распространяться и на резидентов второй очереди ОЭЗ. В совокупности с мерами поддержки, которые разработаны и продолжают формироваться на федеральном и региональном уровнях, это обеспечит необходимую поддержку бизнесу на этапе его становления", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что расширение позволит создать на территории ОЭЗ "Кулибин" новые производства, нацеленные на импортозамещение, формирование новых кооперационных цепочек между предприятиями региона и страны.

"Преимуществом включения в территорию ОЭЗ предприятий "Синтез ОКА" и "Индустриальный парк "Ока-Полимер" является наличие «коричневых площадок» - участков, где расположены нефункционирующие промышленные здания и достаточно внушительный резерв мощностей. На них всегда есть запрос у инвесторов. Необходимо вернуть их в оборот - пустить в ход уже имеющиеся ресурсы", - подчеркнул руководитель Корпорации развития Игорь Ищенко.

Напомним, что за время существования ОЭЗ объединила семь предприятий, благодаря которым будет создано более 600 рабочих мест. Управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин" является Корпорация развития Нижегородской области. 28 декабря 2020 года прошел запуск первого резидента ОЭЗ "Кулибин" - крупногабаритного литьевого производства изделий из пластмасс ООО "Пластматика". Компания стала первым резидентом особой экономической зоны "Кулибин", который ввел производство в эксплуатацию. В 2021 году ООО "Хома Адгезив" запустило участок полиуретановых материалов.

Напомним, АО "Корпорация развития Нижегородской области" создано по инициативе губернатора региона Глеба Никитина в интересах инвестора. Корпорация содействует реализации проектов на всех стадиях – начиная от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

Корпорация работает по принципу "одного окна", позволяя компаниям получить всю необходимую помощь, обратиться за содействием в решении возникающих вопросов, а также снизить временные и финансовые издержки инвестора при создании предприятия.

Подробнее о ведении инвестиционной деятельности в Нижегородской области можно узнать на инвестиционном портале: https://www.nn-invest.ru/ru. Также в регионе действует круглосуточная горячая линия для поддержки инвесторов: 8-800-350-12-52.

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Теги:
Бизнес-инкубатор Инвестиции оэз
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