Жанна Никонова: "Участие в заключительном этапе Всероссийский олимпиады школьников по французскому языку – начало большого пути!" Общество

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, состоявшемся на базе НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, приняли участие 220 учащихся из 61 региона России Фото: пресс-служба вуза

Итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, организаторами которой являются Министерство просвещения Российской Федерации совместно с министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и Нижегородским государственным лингвистическим университетом им. Н.А. Добролюбова подвели 21 марта в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова.

Председателем организационного комитета заключительного этапа ВСОШ по французскому языку выступила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Олимпиада по французскому языку проводилась в НГЛУ с 18 по 21 марта. В ней приняли участие 220 школьников из 61 региона России. В торжественном открытии олимпиады принимали участие заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, а также заместитель Министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова – в онлайн-формате.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов обратился к аудитории на французском языке, что вызвало неподдельный восторг и бурю эмоций у зала.

"Язык, безусловно, важен. Это межкультурная коммуникация – не дипломаты смогут наладить эту коммуникацию, не менеджеры, не люди, которые занимаются творчеством, а люди, которые могут общаться и выстраивать взаимодействие, - сказал Давид Мелик-Гусейнов, обращаясь к школьникам. - Поэтому на вас большая надежда – вы должны уметь выстраивать эту коммуникацию на должном уровне, владеть этой лингвистической компетенцией на высшем уровне, потому что предстоит создать новое пространство вокруг себя".

На протяжении соревновательных туров участники олимпиады выполняли лексико-грамматический тест, задания на понимание устного и письменного текста, участвовали в конкурсе письменной речи, демонстрировали свое произношение и другие навыки устной речи. В финале соревнований было подано 33 апелляции, из них 17 были удовлетворены.

Одновременно на площадке Центра непрерывного повышения профессионального мастерства НГЛУ для сопровождающих лиц и руководителей команд участников проводились занятия по программе повышения квалификации "Траектория успеха: стратегии и тактики развития одаренности детей и молодежи" по 4-м модулям.

21 марта в Большом актовом зале НГЛУ прошло торжественное подведение итогов состязаний. По оценке жюри, во Всероссийской олимпиаде школьников по французскому языку победу одержали 16 школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Московской и Новосибирской областей, а призерами Олимпиады стали 83 участника! Нижегородскую область на ВСОШ по французскому языку представляли четверо учащихся из гимназии №53 Нижнего Новгорода и школы №8 города Кстово: Полина Райхель, Никита Колпаков и Анастасия Ковалева показали отличные результаты и стали призерами Олимпиады.

Председатель жюри, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Галина Бубнова отметила, что Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку впервые в стране проходила 18 лет назад, в 2001 году, в Нижнем Новгороде, а затем, через пять лет – в 2006-м. "Несколько городов в 2022 году хотели, чтобы заключительный этап ВСОШ по французскому языку проходил у них, но мы решили вернуться в Нижний Новгород и НГЛУ!" – сказала она.

Ректор НГЛУ Жанна Никонова выразила благодарность в адрес организаторов за всестороннюю помощь и поддержку на всех этапах реализации Олимпиадных мероприятий, поздравила победителей и призеров, участников и их наставников, родителей с достижением заветной вершины.

"Не только победа, но и участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку – это очень большой успех и начало вашего звездного пути к новым горизонтам образовательных, научно-исследовательских и творческих открытий, - сказала ректор НГЛУ. - Пусть тот бесценный опыт, который вы получили здесь, в славном Нижнем Новгороде и в стенах НГЛУ, станет путеводной звездой при определении вашей профессиональной траектории в будущем. И, кто знает, возможно, очень скоро, первого сентября 2022 года, с кем-то из вас мы встретимся на линейке посвящения в студенты НГЛУ", - отметила Жанна Никонова.