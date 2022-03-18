Соломон Апоян: "Призывать врачей к насилию – это за гранью понимания" Общество

Соломон Апоян Фото: соцсети Соломона Апояна

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян прокомментировал НИА "Нижний Новгород" заявление главы украинского добровольческого проекта "Мобильный госпиталь" Геннадий Друзенко о насильной кастрации российских пленных солдат.

По его словам, руководителю "добровольческого мобильного госпиталя" Украины Геннадию Друзенко следует следить за своим здоровьем.

"Прежде всего, психическим. Возможно, пройти курс терапии. Призывать врачей к насилию – это за гранью понимания", - заявил Соломон Апоян.

Также врач высказался о медиках, высказывающих идеи о насилии.

"Если кому-то хочется насилия — нужно менять работу. А призывать увечить раненых пленных... Важно оставаться человеком. В любой ситуации", - сказал Соломон Апоян.

Стоит отметить, что культура отмены в отношении России распространилась не только на соцсети, но и на врачебную клятву, что является пренебрежением европейскими ценностями мультикультурализма, толерантности и равенства.