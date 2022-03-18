Транспортная компания Major: доставка грузов по всему миру

Развитие международной торговли привело к тому, что услуги транспортных компаний стали жизненной необходимостью Существует сложная логистика, позволяющая доставить груз из любой точки мира буквально до двери получателя.

Эффективная транспортная компания может помочь компании решить следующие задачи:

минимизировать затраты на транспортировку;

обеспечить сохранность груза на всех этапах перевозки;

оптимизировать сроки под условия заказчика.

Поскольку от работы перевозчика зависит и конечная цена, и сроки доставки, и сохранность груза, важно правильно выбрать транспортную компанию. Компания Major имеет многолетний опыт доставки грузов по всему миру. Мы являемся одной из старейших транспортных компаний России. Для своих клиентов мы всегда предлагаем лучшие условия, используем передовые технологии и средства доставки грузов.

Что мы доставляем?

На сайте Major вы можете ознакомиться с многочисленными кейсами. Наша транспортная компания доставляет грузы любой сложности. У нас есть успешный опыт организации транспортировки:

крупногабаритных грузов;

хрупких и высокотехнологичных изделий;

опасные грузы;

ювелирных украшений и антиквариата;

продуктов питания;

автомобилей и специальной техники.

Важно понимать, что компания Major предоставляет комплексные услуги. Это значит, что мы не только осуществляем доставку, но и берем на себя все заботы об оформлении документов, упаковке и сопровождении грузов.

Как мы доставляем?

От большинства транспортных компаний России мы отличаемся тем, что используем весь инструментарий современной логистики. Однако, наибольшей популярностью пользуются две технологии перевозки, уже успевшие стать современной классикой:

Мультимодальная перевозка. Говоря простым языком, это транспортировка груза с использованием нескольких видов транспорта. Данная технология позволяет осуществить доставку от места приема груза до конечного адреса получателя. Сборная доставка. Данный способ актуален для небольших партий и штучного товара. Клиент платит только за то место в контейнере, которое занимает его груз, что позволяет минимизировать затраты на транспортировку.

Компания Major выполняет транспортировку всеми транспортными средствами: на корабле, самолетом, поездом или грузовыми автомобилями. Широкий арсенал инструментов позволяет нам выстраивать маршруты под любые нужды: с минимизацией стоимости или максимальной оперативностью, обеспечением повышенной безопасности или другими параметрами.

Ознакомиться с нашей работой подробнее и обратиться за консультацией можно на нашем сайте.

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