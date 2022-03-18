Транспортная компания Major: доставка грузов по всему миру

Развитие международной торговли привело к тому, что услуги транспортных компаний стали жизненной необходимостью Существует сложная логистика, позволяющая доставить груз из любой точки мира буквально до двери получателя.
Эффективная транспортная компания может помочь компании решить следующие задачи:
Поскольку от работы перевозчика зависит и конечная цена, и сроки доставки, и сохранность груза, важно правильно выбрать транспортную компанию. Компания Major имеет многолетний опыт доставки грузов по всему миру. Мы являемся одной из старейших транспортных компаний России. Для своих клиентов мы всегда предлагаем лучшие условия, используем передовые технологии и средства доставки грузов.
На сайте Major вы можете ознакомиться с многочисленными кейсами. Наша транспортная компания доставляет грузы любой сложности. У нас есть успешный опыт организации транспортировки:
Важно понимать, что компания Major предоставляет комплексные услуги. Это значит, что мы не только осуществляем доставку, но и берем на себя все заботы об оформлении документов, упаковке и сопровождении грузов.
От большинства транспортных компаний России мы отличаемся тем, что используем весь инструментарий современной логистики. Однако, наибольшей популярностью пользуются две технологии перевозки, уже успевшие стать современной классикой:
Компания Major выполняет транспортировку всеми транспортными средствами: на корабле, самолетом, поездом или грузовыми автомобилями. Широкий арсенал инструментов позволяет нам выстраивать маршруты под любые нужды: с минимизацией стоимости или максимальной оперативностью, обеспечением повышенной безопасности или другими параметрами.
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