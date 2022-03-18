Более 10 медалей завоевали нижегородцы на чемпионате России по плаванию среди лиц с ПОДА Спорт

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 10 медалей завоевали нижегородцы на чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, чемпионат проходил с 15 по 19 марта в Краснодаре.

Отмечаетмя, что за медали боролись 188 спортсменов из 34 регионов России. Соревнования проходили на "короткой воде" в 25-метровом бассейне.

Нижегородскую область представляли 7 спортсменов регионального Центра спортивной подготовки: Никита Казачинер, Александр Мольков, Андрей Биткин, Леонид Ерзутов, Даниил Смирнов, Максим Емельянов и Денис Денисов.

По итогам соревнований Даниил Смирнов стал чемпионом на дистанции 100 м брассом. Серебряными призерами стали Максим Емельянов на дистанции 200 м вольным стилем и Никита Казачинер на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м вольным стилем, а также на 50 м на спине. Бронзовые медали завоевали Денис Денисов и Никита Казачинер в эстафете 4х50 м вольным стилем, Максим Емельянов и Александр Мольков в эстафете 4х50 м комбинированным плаванием и Леонид Ерзутов вместе с Даниилом Смирновым в эстафете 4х100 м комбинированным плаванием.

В личных соревнованиях Максим Емельянов на дистанции 150 м комплексным плаванием и Леонид Ерзутов на дистанции 100 м брассом заняли третье место.