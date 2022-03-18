Розетки встроенные с повышенной защитой от прикосновения

Чем отличается розетка с повышенной защитой от прикосновения от обычной? Если смотреть чисто снаружи, вы не можете увидеть повышенную защиту разъема от прикосновения напрямую. Потому что оптически они отличаются незначительно. Некоторые ведущие производители печатают небольшой символ на пластиковой части розетки для идентификации. В магазине можно купить выключатель со встроенным монтажом.

Розетка со встроенным монтажом с повышенной защитой от прикосновения имеет внутреннюю защиту в виде вращающегося лезвия. Замок поворотной створки открывается только в том случае, если оба штифта (штекерные контакты) вставлены одновременно. Если вы нажмете на отверстие, вставив предмет, опасности нет. Если вы не уверены, используете ли уже их с повышенной защитой от прикосновения, есть простой тест. Когда вы вставите вилку, вы почувствуете легкий ветерок и распознаете безопасное исполнение.

Почему важны розетки с повышенной защитой от прикосновения?

Ежегодно около четырех миллионов детей получают травмы в результате несчастных случаев в доме, квартире или саду. У детей есть сильное желание исследовать окружающую среду и предметы. Маленькие отверстия, углы и отсеки особенно интересны. Детям из любопытства тоже приходит в голову идея вставлять предметы в розетку. Электричество смертельно опасно, и мы должны максимально защитить от него наших детей.

Поэтому необходимо заменить существующие розетки новыми внутренними. Потому что безопасность, как правило, стоит на первом месте, а общая сумма замены вполне управляема.

Розетки с повышенной защитой от прикосновения обязательны в детских садах или учреждениях общественного ухода.

Так что покупайте розетки с повышенной защитой от прикосновения и при необходимости снизьте риск несчастного случая с электричеством у ваших детей.

Можно ли преобразовать обычную в розетку с повышенной защитой от прикосновения?

Альтернативой может быть покупка заглушек, которые закрывают розетку. Они должны быть удалены для каждого использования и повторно вставлены после использования.

Розетка для наружного и скрытого монтажа

Установка розетки для открытого или скрытого монтажа зависит от места и желаемой функции: в то время как розетки для открытого монтажа обычно устанавливаются в мастерских, подвалах и комнатах для хобби, розетки для скрытого монтажа, встроенные в стену, используются в жилых комнатах. Их можно расширять, переделывать и даже демонтировать без каких-либо работ по герметизации или штукатурке. Количество розеток скрытого монтажа в комнате можно увеличить только с помощью нескольких розеток без настенных работ.

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