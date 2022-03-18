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УФСБ по Нижегородской области задержало иностранного гражданина за финансирование терроризма. Об этом сообщает пресс-служба органа безопасности.
Согласно информации, иностранный гражданин, причастный к финансированию терроризма путем перечисления денежных средств, был задержан во взаимодействии с УФСБ России по Республике Карелия.
Обвиняемый предоставлял реквизиты своей банковской карты для денежных переводов всем заинтересованным в поддержке террористов лицам. В последующем, деньги переводились им на счета международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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