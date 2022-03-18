УФСБ по Нижегородской области задержало иностранного гражданина за финансирование терроризма Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

УФСБ по Нижегородской области задержало иностранного гражданина за финансирование терроризма. Об этом сообщает пресс-служба органа безопасности.

Согласно информации, иностранный гражданин, причастный к финансированию терроризма путем перечисления денежных средств, был задержан во взаимодействии с УФСБ России по Республике Карелия.

Обвиняемый предоставлял реквизиты своей банковской карты для денежных переводов всем заинтересованным в поддержке террористов лицам. В последующем, деньги переводились им на счета международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело.