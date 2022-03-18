Семья из четырех человек найдена убитой в квартире в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Семья с детьми найдена убитой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 23 марта в квартире № 79 многоэтажного дома на ул. Минина в Нижнем Новгороде были обнаружены тела семьи из 4 человек,в том числе двоих детей, с ножевыми ранениями.

Среди погибших: мужчина в возрасте 43 лет, его жена 41 год, дети 10 и 4 лет.

На место происшествия выехали прокурор Нижегородского района Илья Мамонов и руководитель СУ СК России по Нижегородской области Айрат Ахметшин.

В настоящее время следователи и прокуратура устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").