"ОМК-Участие" представило опыт инклюзивных проектов на международном форуме труда Бизнес

Фото: из архива фонда "ОМК-Участие"

Благотворительный фонд "ОМК-Участие" (учрежден в 2008 году по инициативе руководителей и сотрудников Объединенной металлургической компании, АО "ОМК", г. Москва) представил опыт инклюзивных проектов на шестом международном Форуме труда, который проходил в Санкт-Петербурге 14-18 марта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, руководитель проектов фонда "ОМК-Участие" Ирина Скобелева приняла участие в круглом столе "Инклюзивная культура и практики развития инклюзивной среды".

В рамках мероприятия эксперты обсудили включение представителей уязвимых социальных групп в жизнь общества, расширение их возможностей, доступа к ресурсам и соблюдение прав. Ирина Скобелева представила опыт фонда "ОМК-Участие" на примере инклюзивных и культурных проектов, реализуемых в городе Выксе Нижегородской области. В частности, опыт трудоустройства людей с инвалидностью в рамках проекта "Выкса. Работа есть", который запустили весной 2020 года.

В настоящее время в проекте 80 соискателей в возрасте от 18 до 50 лет, организаторы уже помогли найти работу 23 людям. Предварительно с потенциальными соискателями проводят собеседования, чтобы понять – где человек хочет себя проявить и насколько он готов к работе.

Участники получают помощь в поиске вакансий и составлении резюме. В проекте действуют программы наставничества и сопровождаемого трудоустройства, цель которых – помочь адаптироваться людям с инвалидностью на рабочем месте. Готовиться к новому этапу в жизни соискателям помогают и психологи. Большое внимание Фонд уделяет системному взаимодействию с потенциальными работодателями. Для представителей бизнеса проводят тренинги, чтобы подготовить сотрудников компаний к работе с человеком с инвалидностью.

Кроме этого, в 2022 году в Выксе при поддержке Фонда президентских грантов и фонда "ОМК-Участие" откроется Центр содействия трудоустройству людей с инвалидностью. В Центре соискатели с особыми потребностями смогут получить помощь в обучении и трудоустройстве. Кроме того, Центр будет предоставлять целый комплекс услуг как для людей с инвалидностью, так и работодателей. Планируется открыть на его базе интеграционные мастерские и тренировочную квартиру.

"Частный бизнес, НКО и государственные центры занятости населения сталкиваются с теми же проблемами при трудоустройстве людей с инвалидностью, что и мы. Именно поэтому опыт фонда "ОМК-Участие" в плане инклюзивных программ востребован – мы наработали уникальные для регионов компетенции, на практике опробовали инструменты, которые можно эффективно применять по всей России. При этом такие встречи не менее важны для нас в плане собственного развития – всегда полезно изучить создаваемую методологию и реальные проблемы, о которых рассказывают эксперты", – отметила Ирина Скобелева.

В круглом столе также приняли участие президент фонда "Гольфстрим" Марина Зубова, руководитель направления "Инклюзивная среда" фонда "Вклад в будущее" Инна Ширшова, координатор проектов Центра социологических и Интернет-исследований Санкт-Петербургского государственного университета Максим Кузьминов и другие эксперты.