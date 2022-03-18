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Что посмотреть в Крыму?

23 марта 2022 12:16  [99]

Побывать в Крыме должен каждый. Это уникальное место, позволит открыть для себя отдых совершенно по-другому. Полуостров привлекает огромное количество туристов. И это не только памятники древности и античные строения, которые удалось сохранить, но и красивая природа, а также море и чистые пляжи, на которых можно забыть обо всем на свете. Отдых в Крыму все включено – это отличная возможность познакомиться поближе с Крымом и увидеть все красоты края.

Крым – место, которое пестрит самыми разными историческими данными. Тут правили греки, итальянские купцы использовали полуостров в качестве гавани, и Османская империя считала его форпостом. После того, как Крым отошел Российской империи, тут стали отдыхать знатные люди. В период СССР сюда приезжали отдыхающие с разных городов большой страны.

Достопримечательности, которые стоит посмотреть обязательно

Мы уже упоминали о том, что на территории Крыма огромное количество самых разных достопримечательностей. Далеко не всегда есть возможность посмотреть все. Но есть определенные места, которые стоит посетить в обязательном порядке. А именно:

1. Воронцовский дворец

Дворец расположился недалеко от знаменитой горы Ай-Пери. Построил комплекс знаменитый граф Михаил Воронцов. Он хотел показать обществу, что красивые строения только украшают мир. Строительством занимался знаменитый английский архитектор Блор, который когда-то проектировал и строил Букингемский дворец.

Место уникальное и прогуляться по территории стоит, потому что тысячи красивых снимков и воспоминания останутся с человеком на всю жизнь.

2. Белая скала Ак-Кая

«Ак-Кая» - природный памятник, который заслуживает отдельного внимания. Массив сложен из известняка.

Интересен памятник и археологическими находками. Археологами были найдены тут следы первобытных людей. Позже ученые обнаружили тут скифские курганы.

Недалеко от скалы растет дуб. Его можно считать долгожителем, потому что возраст растения превышает 800-т лет. Если верить легенде, то в далекие времена полководец Суворов тут вел переговоры с турецким султаном.

3. Форосская церковь

Форосская церковь носит и другое название – Воскресения Христова. Построили ее на скале.

Церковь построили в 19-м веке. Император Российской Империи Александр Третий дал приказ возвести церковь. В тот период его семья чуть не погибла в результате крушения поезда. Каким-то чудом все остались живы.

После революции церковь перестала функционировать. Новая власть решила открыть тут ресторан. После распада СССР святыня была возвращена верующим.

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