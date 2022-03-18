Оператор ЭВМ умерла после рабочего дня у механосборочного цеха на заводе "Красное Сормово", сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области, эксперты которой уже приступили к расследованию несчастного случая.
Несчастный случай произошел 22 марта. Работник завода 55-летняя оператор ЭВМ, после окончания рабочего, не дойдя до проходной, умерла на территории предприятия у инструментального участка механосборочного цеха.
Причины несчастного случая устанавливаются.
В настоящее время ожидается заключение медицинской экспертизы.
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