Оператор ЭВМ умерла после рабочего дня у механосборочного цеха на заводе "Красное Сормово" Происшествия

Оператор ЭВМ умерла после рабочего дня у механосборочного цеха на заводе "Красное Сормово", сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области, эксперты которой уже приступили к расследованию несчастного случая.

Несчастный случай произошел 22 марта. Работник завода 55-летняя оператор ЭВМ, после окончания рабочего, не дойдя до проходной, умерла на территории предприятия у инструментального участка механосборочного цеха.

Причины несчастного случая устанавливаются.

В настоящее время ожидается заключение медицинской экспертизы.