Салон Novi & Novikov

Далеко не всегда у нас есть возможность примерить на себя утонченный образ. Представительницы прекрасного пола вынуждены много работать и на праздники практически не остается времени. Но это не значит, что стоит себе отказывать в покупке вечернего платья. Оно должно быть в каждом гардеробе.

Подобные наряды не рекомендуется носить ежедневно. Они созданы для особого случая. К примеру, вечерние платья в СПб – отличная возможность выбрать красивое платье и почувствовать себя самой красивой на торжественном мероприятии.

Современные стилисты считают, что праздник в жизни женщины должен присутствовать каждый день. Они создают красивые варианты, которые можно носить каждый день. Вечерние наряды стали намного проще. Вечерние наряды представлены в разных стилях и каждая желающая сможет выбрать тот вариант, который будет идеально сидеть по фигуре, подчеркнет достоинства и скроет недостатки, а также не будет пылиться в шкафу до следующего мероприятия.

Novi & Novikov предлагает своим клиентам не только вечерние, но и свадебные платья https://wedmoda.ru/women/svadebnye-platya/, мужские костюмы и прочие мелочи, которые нужны для торжества. Это не просто салон – это семейный бизнес, в который вложена душа.

Салон расположен в центре Санкт-Петербурга, и найти его не составит труда. Состоит он из нескольких залов. В одном зале представлены костюмы для мужчин. Другой зал – женское царство, где можно приобрести красивое платье и стать королевой мероприятия.

С каждым годом салон становится все популярнее. Теперь мы принимаем гостей только по записи. У нас нет очередей в примерочных и постоянной толкучки. Каждая гостья получает свою порцию внимания. Мы можем предоставить личного стилиста, который подберет костюм или платье, которое не нужно ушивать или подгонять. Если в этом есть необходимость, то и этот вопрос мы можем решить.

Для того, чтобы купить наряд, больше не нужно бегать по магазинам и подбирать варианты, которые будут сочетаться. Весь образ можно составить у нас. К примеру, если мужчина подбирает костюм на свадьбу, то у нас можно купить рубашку, обувь, а также аксессуары, которые дополнят образ. Жених и невеста могут прийти в салон вместе. Особенно это актуально в том случае, если необходимо создать образы, которые будут гармонично сочетаться между собой. В результате у пары будут самые лучшие костюмы, в которых будет продумана каждая деталь. Гости обратят внимание на стиль и сделают вывод, что к мероприятию молодожены подошли ответственно.