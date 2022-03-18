Нижегородка Дарья Качанова стала двукратной чемпионкой России по конькобежному спорту Спорт

Фото: минспорта региона

Нижегородка Дарья Качанова стала двукратной чемпионкой России по конькобежному спорту в дисциплине "спринт". Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, спортсменка победила на дистанциях 500 м (38,28 с) и 1 000 м (1.15,97 с).

Чемпионат России по конькобежному спорту по классическому и спринтерскому многоборью проводился в Иркутске.

За победу боролись 86 сильнейших конькобежцев из 20 регионов страны.

Напомним, что Дарья Качанова занимается конькобежным спортом с 2005 года. В 2015 году стала мастером спорта России. С 2017 года является мастером спорта России международного класса.

Она - серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира 2019 и 2020 гг. в командном спринте; чемпионка Европы в командном спринте (2020), серебряный призер чемпионата Европы на 1 000 м (2020) и в спринтерском многоборье (2019), двукратный бронзовый призер чемпионата Европы на 500 м и 1000 м (2022); победитель первенства мира среди юниоров 2015, 2016, 2017 гг.; неоднократная чемпионка России.