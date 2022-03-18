Китайский шелк - как отличить натуральную ткань от искусственной

Шелком называют мягкую и легкую ткань, для производства которой используются тонкие нити, получаемые в процессе разматывания кокона, формируемого в процессе жизнедеятельности тутовым шелкопрядом. Первыми начали изготавливать эту ткань древние китайцы, которые не делились ни с кем секретом ее производства. Сейчас мир знает технологию создания шелка, но Китай остается лидером по производству этой ткани.
Особенности ткани
Китайский шелк имеет в своем составе фиброин и серицин. Волокно обладает невероятно малой толщиной, но его длина может достигать 1500 метров. Нить белого или кремового цвета отличается гладкостью и мягкостью, при этом имеет структуру волоса. Важная отличительная особенность ткани – уникальный блеск, особенно при попадании солнечных лучей.
Преимущества китайского шелка
Ткань имеет такие достоинства:
Чем отличаются натуральный и искусственный шелк
Современные разработки и технические решения позволяют создавать искусственные материалы, которые очень похожи на натуральные. Есть у таких тканей и свои преимущества, но все же лучше уметь отличать их от натурального шелка.
Шелк можно распознать несколькими способами.
Горение:
Ощущения на теле:
В современном мире из шелка изготавливается огромный ассортимент одежды и бытовых изделий. Не теряют своей актуальности и шелковые аксессуары, например платки, которые помогают своим хозяйкам сформировать индивидуальный стиль. В целом, любая одежда из шелка способна подарить отличное настроение и чувство комфорта.
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