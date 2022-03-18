Китайский шелк - как отличить натуральную ткань от искусственной

Шелком называют мягкую и легкую ткань, для производства которой используются тонкие нити, получаемые в процессе разматывания кокона, формируемого в процессе жизнедеятельности тутовым шелкопрядом. Первыми начали изготавливать эту ткань древние китайцы, которые не делились ни с кем секретом ее производства. Сейчас мир знает технологию создания шелка, но Китай остается лидером по производству этой ткани.

Особенности ткани

Китайский шелк имеет в своем составе фиброин и серицин. Волокно обладает невероятно малой толщиной, но его длина может достигать 1500 метров. Нить белого или кремового цвета отличается гладкостью и мягкостью, при этом имеет структуру волоса. Важная отличительная особенность ткани – уникальный блеск, особенно при попадании солнечных лучей.

Преимущества китайского шелка

Ткань имеет такие достоинства:

эстетика – волшебное сияние шелка и удивительные переливы на солнце поражают своей красотой;

отличные показатели воздухопроницаемости и терморегуляции – шелковая одежда позволяет коже человека дышать;

повышенная впитываемость влаги;

высокая степень прочности;

износоустойчивость – ткань не поддается деформации, не усаживается и очень эластична;

хорошие показатели гигиеничности;

достаточно неплохая устойчивость к химическим веществам – органические растворители не растворяют ткань.

Чем отличаются натуральный и искусственный шелк

Современные разработки и технические решения позволяют создавать искусственные материалы, которые очень похожи на натуральные. Есть у таких тканей и свои преимущества, но все же лучше уметь отличать их от натурального шелка.

Шелк можно распознать несколькими способами.

Горение:

Тление натуральной ткани происходит достаточно длительное время, она пахнет жженым волосом или горелыми перьями, наблюдается образование черного пепла на конце нитей.

Нить перестает гореть сразу после остановки действия пламени.

Яркое пламя и запах жженой бумаги говорит об искусственном происхождении материала.

Ощущения на теле:

Настоящий шелк обладает мягкостью и гладкостью, а также терморегулирующими свойствами.

Шелк искусственного происхождения прилипает к кожным покровам, неспособен пропускать воздух.

В современном мире из шелка изготавливается огромный ассортимент одежды и бытовых изделий. Не теряют своей актуальности и шелковые аксессуары, например платки, которые помогают своим хозяйкам сформировать индивидуальный стиль. В целом, любая одежда из шелка способна подарить отличное настроение и чувство комфорта.