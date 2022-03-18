Теплоэнерго
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 марта 2022 года
Рециркулятор
Новости партнеров

Как найти лучшую службу химчистки в своем городе?

24 марта 2022 08:45  [2]

Услуги химчистки могут потребоваться в разных жизненных ситуациях. Например, во время переезда часто необходимо восстановление внешнего вида мягкой мебели, ковров, штор, текстильных предметов. Также нужна работа профессионалов с одеждой, на которой появились въевшиеся или застарелые пятна. Найти подходящую службу в своем городе поможет сервис himchictki.ru, где представлено множеством компаний в разных районах. Здесь же расположена информация о каждой из них. Кроме того, пользователь может ознакомиться с отзывами, контактами и другими важными данными.

Услуги компаний по химчистке

Химчистка одежды, мягких игрушек, мебели и других предметов требуется в том случае, когда их владельцы не справляются с задачей самостоятельно. Причинами тому могут быть въевшиеся и застарелые пятна, жирные загрязнения, скопления пыли. Опытные специалисты используют при выполнении работ качественные и эффективные средства. На сайте можно найти не только комплексную химчистку, но и узконаправленные фирмы с оказанием следующих услуг:

  • аквачистка;
  • биочистка;
  • химчистка обуви;
  • химчистка мягкой мебели;
  • химчистка с выездом на дом;
  • прачечная;
  • химчистка салона автомобиля;
  • химчистка одежды и постельных принадлежностей.

Также в перечне организаций встречаются круглосуточные службы. Это очень удобно, так как клиенты могут обратиться сюда в любое время суток. Найти подходящую фирму пользователи смогут просто и быстро за счет специализированной системы поиска и фильтра.

Преимущества сервиса

Если вы ищете химчистку в своем городе, обязательно обратите внимание на данных сервис. Здесь представлен огромный перечень компаний с опытными и проверенными сотрудниками. Обратившись к ним, клиент экономит свое время и силы. К тому же многие компании предлагают доступные цены и оперативное выполнение работ. Сама чистка проводится при помощи профессиональных средств. Итогом станут аккуратные и чистые мебельные изделия, предметы гардероба, игрушки, коляски, обувь или другое.

В карточке компаний находится вся необходимая информация. Например, указываются контактные данные (телефон, адрес), список услуг, основные достоинства и отзывы от клиентов. Все это помогает сделать максимально правильный выбор в пользу той или иной организации. Также удастся найти службу химчистки рядом с домом, местом работы или учебы, что создаст дополнительные удобства.

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph